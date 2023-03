La Fiscalía solicita las declaraciones de Luis Enrique y Ernesto Valverde como testigos del 'caso Negreira'

La Fiscalía ha solicitado la declaración, en calidad de testigos del caso Negreira, de los exentrenadores del FC Barcelona Ernesto Valverde y Luis Enrique. Tal y como desvela el diario El País este lunes, su testimonio será clave para desvelar la existencia de los supuestos informes arbitrales realizados por Negreira.

El actual entrenador del Athletic de Bilbao y el que fuera seleccionador español hasta el final del pasado Mundial de Qatar podrían ser piezas fundamentales a la hora de determinar si esos informes, por los que el Barcelona habría pagado una cantidad cercana a los siete millones de euros, realmente fueron realizados o no, duda que pretende aclarar con sus testimonios si su denuncia es admitida a trámite.

Hasta el momento, solo Ernesto Valverde (entrenador del Barça entre 2017 y 2020) se ha pronunciado al respecto. "No recuerdo informes de los árbitros", pronunció tajantemente al ser preguntado por ello recientemente.

No recuerdo informes de los árbitros.

Eso sí, el extremeño descartó cualquier tipo de amaño durante su tiempo a los mandos del club blaugrana. "Estoy pensando... Ganamos la liga con 14 puntos sobre el segundo y 17-19 sobre el tercero, no me acuerdo. Y la Copa la ganamos con un 5-0 al Sevilla en la final. No creo que hubo mucha discusión sobre quien era el mejor equipo esa temporada", zanjó ante los medios tras el duelo entre el Athletic y el Barça del pasado domingo.

El que no ha dado detalles hasta el momento es su predecesor en el banquillo culé, Luis Enrique Martínez (2014-2017), pero podría hacerlo si el juez le convoca en calidad de testigo, como solicita la Fiscalía.