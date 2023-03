Así fue el emotivo discurso de Pau Gasol con recuerdo a Kobe Bryant: "Le echo muchísimo de menos"

Pau Gasol ya es parte de los libros de historia de la NBA. El pívot español, en una noche que quedará en el recuerdo de la mayor competición de baloncesto del mundo, pronunció un emotivo discurso desde el centro de la pista del antiguo Staples Center, muy emocionado, al ver su camiseta '16' colgada junto al '24' de su amigo y 'hermano' Kobe Bryant, en lo más alto del pabellón de Los Ángeles Lakers.

El catalán comenzó su discurso agradeciendo a todos los fans de la franquicia antes de recordar la memoria de su gran amigo Kobe: ''Estoy sin palabras, ver todas estas caras aquí, a todo el mundo en casa. Sólo puedo dar las gracias, me habéis hecho sentir muy especial y ha sido un honor vestir esta camiseta, jugar para esta franquicia", empezó.

"No puedo despedirme sin recordar a la cara y la persona que no veo hoy aquí, al hermano que me trajo hasta aquí", dijo sobre Bryant. "Le echo muchísimo de menos y sé que esperaba este momento. Le quiero y me hubiera encantado que pudiera haber estado aquí junto a Gigi. Te quiero hermano", le prometió.

Las cifras de Pau Gasol 20MINUTOS

El sueño de un pequeño de Sant Boi que quería triunfar en la NBA era una utopía, pero se convirtió en realidad: ''Como niño en España, tenía un sueño. Quería convertirme en jugador de baloncesto y jugar en la NBA, pero jamás imaginé, ni en un millón de años, que un día así podría llegar. Es un honor enorme estar entre estos grandes individuos en esta gran franquicia. Así que esto demuestra que no hay que ponerse límites a lo que puedes hacer, a lo que puedes conseguir, sé la mejor versión de ti mismo cada día, como todos conocemos la mentalidad Mamba''.

Gasol no quiso olvidar el gran momento que lo cambió todo, la final contra los Boston en 2010: ''Parece que fue ayer cuando estábamos aquí en ese séptimo partido de 2010 contra los Celtics. Nunca olvidaré ese momento, y creo que vosotros tampoco''.

Una familia unida es el mayor pilar que puedes tener en la vida, y el español los 'culpó' de todo el éxito que éste consiguió en la NBA: ''Quiero dar las gracias a toda mi familia, a mis padres, mis hermanos, por darme todo vuestro apoyo a lo largo de la vida y por quererme, os quiero, os estimo. Soy uno de los hombres más afortunados del mundo, y una de las razones principales es porque me casé con una mujer increíble, mi esposa Catherine. Te quiero cariño, muchas gracias por estos dos niños que quiero tan profundamente''.

También tuvo unas palabras de agradecimiento a toda la generación de los Lakers que acompañaron, durante su etapa en Los Ángeles, al pívot catalán: ''Esto no podría haber ocurrido sin mi otra familia, la familia de los Lakers. Gracias Dr. Buss, Jeanie, por todo lo que haces, eres increíble y te quiero. Rob, hermano, gracias por estar aquí esta noche. Gracias Mitch (Kupchak). Phil Jackson. Phil, eres único. Lo sé yo y lo sabemos todos. Gracias por recomendar la lectura a tus jugadores, por introducirme al mundo de la meditación. Te quiero hasta la muerte.

Y a los jugadores con los que compartió vestuario: "A mis compañeros, que están aquí. No puedo agradecéroslo lo suficiente. Por adoptarme, por hacerme mejorar… espero que sintáis que una parte de esa camiseta es vuestra, porque lo es. Al cuerpo técnico y a los trabajadores de la organización, gracias. Vosotros hacéis posible lo que hacemos aquí en la pista''.

El español mencionó y agradeció la gran acogida que tuvo por toda la ciudad de Los Ángeles cuando fichó por los Lakers y a todos los medios de comunicación por el trabajo tan excelso que realizaron: ''A la ciudad de Los Ángeles y la nación Lakers, os quiero profundamente y para siempre. Gracias por haberme hecho sentir tan especial, ha sido un honor, de verdad. Muchas gracias a toda la afición de los Lakers, a toda la comunidad hispana, de corazón. A todos los medios de comunicación, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias a vosotros podemos alcanzar a millones de personas. Me uno a un grupo de jugadores únicos en la familia de los Lakers, y realmente lo aprecio y agradezco''.

Para finalizar el discurso, Pau Gasol desveló que intentará aportar su granito de arena para que el mundo evolucione: ''Para terminar, aquellos que se les ha dado mucho, mucho se espera de ellos. Seguiré comprometido en impactar a otras personas, en marcar la diferencia, en inspirar a los demás, en ayudar y convertir este mundo en un lugar mejor, más sano. Os quiero a todos, muchas gracias''.