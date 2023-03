Los Angeles Lakers han colado el dorsal número 16 de Pau Gasol en las vigas de su estadio, junto al número 24 que usó Kobe Bryant. Los dos se unieron para llegar a tres finales consecutivas de la NBA y ganar dos campeonatos después de que Gasol se uniera a los Lakers en 2008.

Gasol, de 42 años, se ha mostrado abrumado los recuerdos sobre sus siete años con los Lakers. Su juego versátil se complementó a la perfección el progreso anotador de Bryant cuando Gasol decidió ser un jugador de apoyo. Los dos también formaron una profunda amistad fuera de la cancha que perduró hasta la muerte de Bryant.

El homenaje se ha realizado durante el descanso del partido de los Lakers contra los Memphis Grizzlies. El equipo de Gasol programó la ceremonia para este encuentro por una muy buena razón: jugó sus primeras siete temporadas en la NBA con los Grizzlies, su primer equipo que le dio la oportunidad de debutar en la NBA con 21 años de edad.

La ceremonia ha durado 15 minutos. La camiseta del español se ha colocado en lo alto del Crypto Arena y Gasol ha empezado su discurso mirando hacia el cielo y recordando a Bryant, su hermano. “Orgulloso de pertenecer a tu familia”, ha dicho enseguida.

El pabellón ha vitoreado a Bryant y ha aplaudido al jugador español que dio un discurso de cinco minutos en el que mencionó a su esposa y agradeció a la franquicia. "Ha sido un inmenso honor, he disfrutado mucho"

Gasol cree que su larga y exitosa carrera contribuyó a borrar el estereotipo del jugador europeo "blando". Gasol señaló que ahora se puede decir que tres europeos son los tres mejores jugadores de la liga: Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Luka Doncic.

Declaraciones previas al homenaje

Gasol durante la rueda de prensa previa al encuentro y el homenaje Getty Images

Un Pau Gasol visiblemente emocionado compareció antes de su tributo para agradecer a todos los que le han acompañado en este gran viaje. "Es increíble. Todo lo que puedo decir es gracias", dijo en una rueda de prensa en el estadio de los Lakers en las horas previas a su tributo.

De vuelta en el Staples Center (ahora llamado Crypto.com Arena), Gasol, con sus dos anillos de campeón con los Lakers en los dedos, se mostró conmovido por los "muchos recuerdos" que tiene de este lugar.

"Fueron muchas veces caminando por estos pasillos como jugador, muchas noches especiales en este recinto. Me siento como si aún tuviera unos 30 años, pero ya no los tengo", bromeó.

"Es hermoso. Soy muy afortunado de haber disfrutando un capítulo tan especial jugando al baloncesto y la NBA (...). Esta noche con la expectación, la emoción, el honor que voy a recibir. Es tan grande para mí. Es realmente difícil de procesar", apuntó.

Gasol se definió como "una persona bastante estable y comedida" pero aseguró que las emociones que siente son como "ajenas" y "muy fuertes".

"Están pasando tantas cosas por dentro que es difícil trasladarlas, contenerlas, querer dejar que fluyan... Por eso me veis un poco haciendo como de equilibrista (...). Incluso da como vértigo y te sobrepasa", describió.

El deportista reconoció que su carrera pasó "como un parpadeo" y que el niño que estaba "jugando al baloncesto en la escuela" con sus amigos "de repente" se encontró compitiendo en la NBA y para "la franquicia más grande del baloncesto".

"Pero esta noche realmente excede cualquier sueño o expectación que haya tenido. Significa tanto...", apuntó.

Las palabras para Bryant

Gasol también se refirió a Kobe Bryant, con quien formó una alianza extraordinaria dentro y fuera de la cancha y cuya ausencia le pesa especialmente.

"Es significativo, poderoso, triste, feliz, doloroso. Son muchas cosas", indicó sobre sus sentimientos encontrados.

"Definitivamente me inspiró y me mostró lo que se necesita para que seas el mejor jugador que puedes ser. La ética de trabajo, la dedicación, la mentalidad... Me retó para ser mejor", explicó.

El 16 del español se unirá de esta forma a una ilustre y muy exclusiva lista de dorsales retirados que incluye a héroes de los Lakers como el 32 de 'Magic' Johnson, el 33 de Kareem Abdul-Jabbar, el 34 de Shaquille O'Neal o el 44 de Jerry West.

Aunque sin duda lo más importante para el de Sant Boi sea ver su nombre y su número junto a los de su 'hermano', el desaparecido Kobe Bryant con el 8 y el 24.

"Simplemente estar en este grupo tan selecto y excepcional de jugadores y leyendas de este deporte y esta franquicia es un reconocimiento muy grande. Es difícil ponerle nombre", afirmó