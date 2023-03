Fernando Alonso, prudente antes del estreno del Mundial: "¿Ganar la carrera 33 este año? No lo sé, es demasiado pronto para decirlo"

Cada vez falta menos para que de comienzo de forma oficial el Mundial de Fórmula 1 2023. De hecho, este viernes arrancan los primeros entrenamientos libres del año, en el Gran Premio de Baréin, y por ello algunos pilotos, incluido Fernando Alonso, han ofrecido su primera rueda de prensa, en la que el protagonista absoluto fue el asturiano junto al famoso '33', referente a las victorias que sumaría si gana alguna carrera este año.

La expectación ha ido creciendo en ese sentido con el paso de las semanas, especialmente tras el interesante rendimiento exhibido por el AMR23 en los test de pretemporada. Sin embargo, Alonso es consciente de todo lo que ha movido esa esperanza, y prefiere mostrarse cauto: "¿Ganar la carrera 33 este año? No lo se, es demasiado pronto para decirlo".

"No sé dónde estamos, sé que hemos dado un paso adelante y que la sensación en el test con el coche fue alentadora, pero es solo el inicio, el monoplaza va a cambiar dramáticamente a lo largo del año, de hecho me dicen dentro que dos terceras partes serán distintas al final, así que primero tener una plataforma buena y luego el año que viene pelear por ganar, pero paso a paso", reconoció en la entrevista, acompañado por algunos de los pilotos más jóvenes de la parrilla, sentados todos en un alargado sofá.

De hecho, ni siquiera ve posible o probable lograr algún podio, a pesar de todo lo que se ha hablado, incluso en el extranjero, sobre el potencial de Aston Martin: "Lo haremos lo mejor que podemos, pero no es el objetivo, para ser honestos, sino aprender y mejorar el coche. El top 3 del año pasado está en otra liga, doblando incluso al cuarto equipo en muchas carreras de 2022, no se puede dar un salto así en solo un invierno, así que hay que tener los pies en el suelo".

Sin embargo, en declaraciones posteriores a la entrevista oficial de la F1, Alonso sí que ha bromeado y ha reído al ser preguntado en DAZN por la posibilidad de lograr esa victoria. Al ser preguntado por el lío que ha montado sobre la '33', el asturiano respondió lo que miles de aficionados responden en redes sociales cada vez que dicho número sale a la palestra: "¿Cómo?".

En este sentido, volviendo a la entrevista, el bicampeón español, ganador de 32 carreras en Fórmula 1, no quiso descartar del todo sus opciones de hacer algo importante en el Mundial: "Si tuviera que usar una palabra para definir al equipo es ambición. Es un proyecto ambicioso, de gente con mucho talento, con ganas de éxito, de ganar en un futuro cercano, ha sido una estupenda sorpresa, todo el mundo empuja hacia el mismo objetivo, sabiendo lo difícil que es igualmente".

La competencia será feroz este año, especialmente en la zona media de la parrilla, por lo que Alonso aún no tiene claro sus enemigos reales: "Nunca sabes lo que hacen los demás porque te concentras en lo tuyo, por lo que creo que tendremos que esperar hasta Arabia o hasta la carrera de Australia, varias pistas distintas, para ver mejor dónde está cada uno".

"Creemos que hemos dado un paso adelante respecto a un equipo que tenía dificultades con este coche el año pasado y entendemos que tenemos una mejor base con la que crecer y estamos felices de esto", añadió el piloto ovetense, que además no considera que su edad o veteranía sean un problema, si no una ventaja a sus 41 años.

Alonso, junto a otros cuatro pilotos en su primera comparecencia oficial de la temporada.

"Claro que me siento privilegiado de seguir pilotando con gente tan joven, mejor que nunca, no tengo preocupaciones por la edad, seré el primero que note que me falta algo o cuando no pueda levantarme para entrenar o para viajar, pero de momento solo veo ventajas en el tema, porque esta pista por ejemplo la conozco bien (tres victorias) con diferentes coches, motores, neumáticos... cambar de equipo te da motivación, conocer gente nueva, nuevas filosofías, y al mismo tiempo te mete en un desafío nuevo, desde cero".

"Me siento bien, como siempre en la primera carrera de la temporada, tras un invierno intenso y con pocos test, con lo que al cambiar de equipo quizás no esté al cien por cien aún, pero está bien", aseguró Fernando, "porque aprendes con la edad incluso el cuerpo, a comer y entrenar mejor, sigues con la motivación alta porque es lo que me gusta y dedico mi vida a ello, a competir y si puedo ganar, no hay más secreto que ese".

Fernando ha ido aún más allá, e incluso ha bromeado sobre la vuelta del viejo circuito de Montmeló (España), sin la chicane. "Creo que seré el único que ha corrido en esa configuración de pista allá por 2006, así que igual tengo algo de ventaja...".

Alonso, tras sufrir el accidente que le fracturó varios huesos de la mano en Australia.

Posteriormente, Alonso también desveló, a raíz del accidente y recuperación un hecho sobre la pasada temporada que resulta sobrecogedor. El asturiano corrió con huesos rotos en la mano durante 2022; una lesión se produjo cuando el español se estrelló contra el muro durante la Q3 en Australia el año pasado. Alonso sufrió una falla hidráulica a bordo de su Alpine para terminar una vuelta encabezada por el segundo sector más rápido de cualquier piloto.

Si bien el dos veces campeón de F1 no se perdió una carrera, continuó luciendo vendajes en la muñeca hasta el Gran Premio de Mónaco cuatro rondas después, y de hecho estuvo sufriendo los efectos hasta bien entrado el mes de agosto: “En mi caso, me rompí algunos huesos en ambas manos el año pasado. Hasta agosto no estaba completamente recuperado. Me dolía un poco, ¡pero nos encanta conducir!”.