Garbajosa acalla los rumores sobre Scariolo y el banquillo del Real Madrid: "No hay nada por lo que preocuparnos"

Jorge Garbajosa afronta como presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB) el año en el que esta celebra su centenario, en un momento idílico para las diferentes secciones nacionales y con el último precedente de la Copa del Rey 2023 en Badalona como ejemplo de gestión óptima de la FEB.

Sin embargo, esa misma Copa del Rey que ha ganado de forma casi milagrosa Unicaja ha dejado también damnificados, en especial un Real Madrid en el que ya empiezan a sonar nombres para sustituir a Chus Mateo y ocupar el hueco todavía por cubrir de Pablo Laso. Uno de esos candidatos es Sergio Scariolo, seleccionador españo, rumoreado por su pasado madridista, pero Garbajosa ha querido desmentir cualquier posibilidad en una entrevista con la Agencia EFE:

"Llevo seis años como presidente, todos con él como entrenador de la absoluta masculina. Hemos vivido de todo. Siempre hay mucho ruido a alrededor y es normal, es un grandísimo seleccionador y hablamos de la mejor selección de Europa y del mundo en vigor. Cuando transatlánticos como Real Madrid y Barcelona no consiguen sus objetivos siempre salen este tipos de rumores, es normal" admitió el ex internacional español, aunque no dio cabida a ninguno de esos rumores.

"Yo tengo una relación personal y profesional muy cercana con Sergio, con su entorno, con su agente, con su familia... no hay nada" desmintió el presidente de la FEB, aunque no quiso aventurar nada ni cerrar ninguna puerta. En su primera etapa como seleccionador nacional, Scariolo dirigió al Khimki ruso y al Olimpia Milán mientras entrenaba a España, y en su segunda etapa ha compaginado la selección con los Toronto Raptors y actualmente el Virtus Bolonia italiano.

En este sentido, Garbajosa puso de ejemplo precisamente su aventura en la NBA: "No hay ninguna cosa por la que preocuparnos, ni siquiera por la que ocuparnos. Si lo hay, lo hablaremos. Cuando la cosa parecía más fea en el caso de su fichaje por Toronto, dije que había que ser creativos y encontrar soluciones que nos dejaran satisfechos a todos. Lo hicimos entonces y si llega el momento, las volveremos a encontrar".

De este modo, Garbajosa ha acallado parte de los rumores sobre el banquillo del Real Madrid, equipo en el que militó, y su actual seleccionador nacional en la FEB, aunque esas 'soluciones creativas' de las que habla dejen la puerta abierta de par en par a la posibilidad de ver a Scariolo dirigiendo al combinado nacional y al Real Madrid al mismo tiempo.

Una posibilidad que, independientemente del equipo, no ha molestado nunca a Garbajosa, más bien al revés, como ya sucede con el Virtus Bolonia: "Creo que es bueno que un entrenador esté en activo todo el año. No quiere decir que sea imprescindible, pero creo que es positivo. Te mantiene vivo, te mantiene ágil, no te oxidas. La capacidad de trabajo de Sergio es un ejemplo para todos y los resultados son de éxito con sus clubes y con la selección".

"Estamos hablando de hipótesis que no son ni mucho menos reales. Se vivió en su momento con Moncho López, que dejó la selección para entrenar al Breogán. No sería la primera vez; y aquí estamos todos y no pasa nada. Pero tenemos muy claro que Sergio es el seleccionador nacional, que queremos que lo sea muchos años. Me consta que está muy contento y muy cómodo en la casa. Él es muy exigente y ha encontrado un lugar que es muy exigente consigo mismo como es este. Estamos muy tranquilos" zanjó el asunto Garbajosa, que no cree que el técnico italiano cambie 'La Familia' por el Real Madrid.