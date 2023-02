Rahm, un número 1 del mundo de récord en récord

La gran victoria de Jon Rahm conquistada en la madrugada de este domingo al lunes en el Genesis Invitational de Pacific Palisades, torneo que se disputa en California, ha devuelto al golfista español al número 1 del mundo 11 meses después. Todo ello mientras devora récords a un ritmo constante, superando marcas de leyendas como Seve Ballesteros e incluso Tiger Woods.

El año 2023 del jugador de Barrika está siendo arrollador. Nada menos que tres torneos de la PGA ha ganado ya, lo que le ha valido para superar en el ranking al estadounidense Scottie Scheffler y al norirlandés Rory McIlroy para comandar una clasificación que ya lideró por primera vez en julio de 2020 y hasta marzo de 2022.

Un comienzo así de temporada no sucedía desde hacía 48 años. Ningún golfista había ganado tres torneos de la PGA a mediados de febrero desde que lo hiciera, entonces, Johnny Miller. El español, además de este Genesis Invitational, también ha levantado el trofeo en el Sentry Tournament of Champions de Hawái y en el The American Express de La Quinta, logrando algo que ni leyendas como Tiger Woods o Jack Nicklaus habían conseguido.

"Es el mejor del mundo, y ha vuelto a demostrar por qué", afirmó el propio Tiger, que también compitió la pasada semana en California, de Jon Rahm. "Comprendan y respeten lo bueno que es", añadió el estadounidense.

"Es todo un honor, y la verdad es que no sé cómo explicar lo bonita que ha sido la semana, lo bonito que ha sido hoy, lo divertido que ha sido. Aunque sea estresante, es muy emotivo. Y que Tiger Woods te declare como campeón de su torneo es un honor", dijo el español tras la victoria.

Y es que la racha del vasco es alucinante, más en un deporte de tanta igualdad como el golf. Ha ganado cinco de los últimos nueve torneos que ha disputado, y con el conquistado ayer, el Genesis Invitational, supera a Severiano Ballesteros en torneos de la PGA ganados. Su siguiente desafío será sumar dos más para superar a Sergio García, que tiene 11, para ser el jugador español con más victorias en el circuito norteamericano.

Su victoria en Los Ángeles le ha devuelto a lo más alto del ránking, con 9.51 puntos de media, por los 9.00 de Scottie Scheffler y los 8.40 de RoryMcIlroy. Una posición que no es desconocida para él, pues lideró la clasificación durante 43 semanas –entre julio de 2020 y marzo de 2022– y a la que ahora ha regresado después de unos meses auténticamente pletóricos: además de sus cinco victorias, desde que fue segundo en el BMW PGA Championship en septiembre no ha bajado del 'top 10' en ningún torneo.

"Ser campeón esta semana, en un torneo como este, con esta historia y con la historia de Tiger, es increíble. Una más para España y espero que vengan muchas más", afirmó el jugador vasco. Nadie duda de que llegarán muchas victorias más para el que es ahora mismo, ya casi nadie lo duda, el mejor golfista del mundo.