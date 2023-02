Rahm vuelve a dominar el mundo tras ganar su tercer torneo en mes y medio

El mundo tiene nuevo rey, Jon Rahm, que este domingo recuperó la corona del golf para poner la guinda a un arranque de 2023 espectacular. El golfista español se proclamó campeón del Genesis Invitational para sumar su tercer torneo en apenas mes y medio y recuperar el número uno, una plaza que no ocupaba desde marzo de 2022.

No necesitó de nuevo la épica para ganar el torneo angelino, como ya le ocurrió en la bestial remontada en el Sentry Tournament en enero, pero sí algo de coraje para cerrar su victoria después de que Max Homa le recortase los tres golpes de ventaja con los que el vizcaíno había iniciado la jornada.

Se repuso con contundencia Rahm después de dejarse dos 'bogeys' con un gran 'putt' en el hoyo 14 y un golpe espectacular en el 16, en el que estuvo cerca de lograr un hoyo en uno. Al final, terminó levantando el trofeo con -17, anotándose cinco 'birdies' y tres 'bogeys'.

"Volver a llegar al número uno es un honor. Ya era hora... Y ganar en este campo es increíble. Algo que ningún gran español pudo hacer", reconoció el español tras ganar.

El flamante número uno del mundo hizo historia en el deporte español en California, donde logró ganar su quinto torneo de los últimos nueve que ha disputado, al sumar su décima victoria en el PGA y superar así al legendario Seve Ballesteros. Sólo Sergio García le supera como el golfista español con más triunfos en el Tour, con 11.

Además, desde 1975, cuando Johnny Miller ganó Phoenix, Tucson y Bob Hope Classic, nadie había logrado un arranque de año tan espectacular. Y lo hizo frente al mismísimo Tiger Woods, que ejerció de anfitrión en el Genesis Invitational.

"Ser campeón esta semana, en un torneo como este, con esta historia y con la historia de Tiger, es increíble. Una más para España y espero que vengan muchas más", señaló tras ganar.

Rahm también analizó su actuación durante la jornada, que calificó como "estresante" a pesar de ser "un gran día en el que he jugado muy bien a golf". "Los primeros nueve hoyos he jugado de maravilla", apuntó, y se lamentó de que no haber podido jugar bajo par del 10 al 12.

"Si lo hubiera hecho bajo par como había hecho el resto de días habría sido mucho más fácil los últimos hoyos", explicó. Aún así, "estoy muy orgulloso de cómo he conseguido darle la vuelta a una situación mala y terminar los últimos seis hoyos con 2 bajo par".

En este sentido, el vizcaíno ha señalado que "sabía que si lo hacía, sin errores, si hacía pares y algún birdie, me iba a dar opciones de ganar". Así pues, "con algún error de algún otro, he conseguido hacer lo que debía y he acabado con la victoria", añadió.