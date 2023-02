Carlo Ancelotti, sobre la renovación de Marco Asensio: ''No me importa"

Carlo Ancelotti atendió a los medios tras la victoria del Real Madrid (4-0) ante el Elche en el Santiago Bernabéu. Con esta victoria, el club madridista recorta tres puntos al FC Barcelona y 'hunde' en los puestos de descenso al equipo ilicitano.

El técnico italiano reconoció que controlaron el partido de principio a fin: ''Fue un buen partido, bien controlado. Manejamos bien el último tercio, tuvimos muchas oportunidades y vigilamos bien para evitar contras. Ha salido bien en un momento importante de la temporada. Necesitamos continuidad en el juego y nos viene bien el partido en este sentido''.

Carlo quiso recalcar la importancia del 'multiusos' Karim Benzema: ''Es un jugador que no es solamente un delantero. Combina bien con los compañeros, un delantero que está siempre listo en el área del penalti y nos ayuda mucho en la posesión. Karim está haciendo una carrera fantástica. Ojalá pueda seguir, porque todo el madridismo lo pide a este nivel''.

Carletto sentenció que Ceballos y Camavinga están listos para sustituir a Modric y Kroos en cualquier tipo de partido: ''Estos jugadores están hechos, no tienen problemas para jugar estos partidos de alto nivel. Tengo confianza en todos, totalmente. Elijo cada partido la mejor alineación posible. Tengo en cuenta el cansancio, las lesiones… todo esto''.

No obstante, ante la polémica que azota al FC Barcelona, el italiano no quiso prestar ninguna declaración al respecto: ''Disculpa, pero no quiero responder a estas preguntas. Prefiero no responder''.

Además, habló sobre la posible renovación de Marco Asensio: ''Lo veo bien, no sé si se quedara o no ahí. Puede ser que se quede o no, no lo sé, no me importa mucho. Lo importante es que está aportando, como el año pasado. Que siga así, y el club tomará la decisión más adecuada''.

El enfado de Carletto tras el 3-0 no pasó desapercibido para nadie y así lo comentaron en rueda de prensa: ''Cuando ganas 3-0, si te relajas, te llegan los problemas. Eso es lo que no quiero, el momento de la temporada es bueno. Es importante mantener esta dinámica de concentración y compromiso''.

También tuvo palabras para un Dani Ceballos que salió ovacionado del Bernabéu: ''Está haciendo lo que debe hacer un futbolista, ser profesional y serio, aprovechar el tiempo que le doy. Lo está haciendo todo muy bien, estamos encantados con él. Y el Bernabéu se lo reconoce, es bueno para él''.

El entrenador blanco habló sobre la rotación en el pivote del Real Madrid. Camavinga hizo de Tchouaméni: ''He dado descanso a los del Mundial de Clubes, quería jugadores frescos en el medio. No ha sido nada especial. Camavinga puede jugar ahí, Tchouameni está volviendo. Jugará el próximo partido''.

Para finalizar, recalcó la importancia de Modric en el equipo madridista: "Modric es un jugador intocable para mí. Pero creo que para nosotros son importantes todos, no puedo pensar en meter a once iguales cada partido, tengo que rotar, la temporada es exigente. En este momento está encontrando su mejor nivel''.