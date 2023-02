Ahora que está en entredicho el sueldo del presidente de la CEOE (400.000 euros anuales), conviene darle la importancia que se merece a la cantidad que este miércoles desveló SER Catalunya pagada al exárbitro José María Enríquez Negreira por parte del Fútbol Club Barcelona: 1,4 millones de euros por tres años.

Su labor era relativamente sencilla: elaborar informes sobre las características de los árbitros de Primera División que tenían que dirigir los partidos de Liga del Barça. Se supone que estos informes detallaban qué se podía hacer dentro del campo y qué no, dependiendo del árbitro que tocara; si era conveniente o no protestar; o si era productivo tirarse en el área al menor impacto porque el colegiado en cuestión era de gatillo fácil.

La noticia es indignante, se mire por donde se mire. Primero: este señor era vicepresidente, en el momento en el que recibió los pagos en su cuenta corriente, en los años 2016, 2017 y 2018, del Comité Técnico de Árbitros. Es decir, tenía un cargo de responsabilidad dentro de la Federación Española para velar por la pureza y la justicia en la competición. Enríquez Negreira fue, en este tiempo, juez y parte, y además parte muy bien pagada. Segundo: ¿vale casi medio millón de euros al año relatar en un informe cómo son en el terreno de juego los árbitros de Primera División? Tercero: ¿quedan dudas ahora de por qué el Barça está arruinado y dependiendo de palancas para subsistir?

El fútbol tiene cloacas y en el Barça están saliendo todas a la luz. Salen porque hay una serie de periodistas investigando y una Fiscalía que se ha puesto manos a la obra. Los socios saben ahora que, en esa oscura etapa, muchos miles de euros se destinaron a fines muy poco decorosos. Tan pronto se le pagaba a una empresa para que difamara en redes sociales a jugadores, entorno y medios de comunicación, como se compraba a periodistas para que acudieran a tertulias a defender la gestión de la junta directiva. Y ahora esto. Ahora, medio millón al año por informes arbitrales.

El caso daña la imagen del Barça, de los árbitros y hasta de la Federación. Y me genera algunas dudas. ¿Es esta una práctica habitual en el resto de clubes? ¿Son esas las cantidades medias que se le pagan a un exárbitro por redactar seguimientos a compañeros?

Yo me pongo en lo peor, y creo que hay una relación directa entre el cargo que ostentaba Enríquez Negreira y su elección como asesor. Es más, él mismo me genera muchas dudas: si fue capaz de cobrar clandestinamente de un club como vicepresidente del CTA por qué no voy a pensar que hizo lo mismo en sus años como colegiado.

Han pasado las horas. Laporta ha mostrado su enfado por el momento en el que sale la noticia, como si los periodistas eligieran el día en el que consiguen una exclusiva. Xavi dice que ya no le sorprende nada en ese club. Los árbitros claman por su pureza. Y el que se llenó los bolsillos dirá que todo lo hizo dentro de la legalidad. Ese es el problema, que la ley ampara muchas veces a estas personas y estos comportamientos.