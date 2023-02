El tabú de la homosexualidad en el fútbol y sus escasas 'salidas del armario': del trágico caso de Fashanu al último valiente, Jankto

Jakub Jankto ya es historia de la Liga después de declararse este lunes abiertamente gay y convertirse así en el primer futbolista que ha disputado la competición española en anunciar su homosexualidad.

En un mundo, el del fútbol masculino, en el que reconocerse abiertamente gay sigue siendo un tema tabú, el paso adelante dado por Jatko, un jugador todavía en activo, se convierte en algo de gran importancia.

Y es que ‘salir del armario’ sigue siendo muy difícil dentro de un ambiente marcado por la testosterona como es el del fútbol y en el que los tópicos de dudoso gusto siguen existiendo. Sin ir más lejos, conviene recordar la viralizada broma de Iker Casillas el pasado mes de octubre cuando publicó en redes un "soy gay" que fue ampliamente criticado y le obligó incluso a borrar el mensaje.

Su excompañero de la selección española y amigo, Carles Puyol, también siguió con la broma: "Es hora de contar lo nuestro". De nuevo, una broma de dudoso gusto y que le costó también un sinfín de críticas. El ex del Barça, eso sí, no borró el mensaje.

El tema llegó a convertirse en tan importante que hasta el Consejo Superior de Deportes reaccionó tras lo sucedido. "Mucho por hacer, por avanzar, por educar y por sensibilizar. Seguiremos", puso en su cuenta oficial. También hubo reacción de la Comisión Europea: "Parece una broma, pero va más allá", dijo su vicepresidente, Franz Timmermans.

El anuncio del getafense Jankto

En el contexto actual del mundo del fútbol, el mensaje de Jankto es tan valiente como aislado. "Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor", dijo el futbolista en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Las reacciones institucionales fueron de apoyo, comenzando por los dos clubes con los que está vinculado. Por un lado, el Sparta de Praga, equipo en el que está cedido: "Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob. Nada más importa". Y por el otro, el Getafe, que mostró en sus redes su "máximo respeto" y "apoyo incondicional".

También José Manuel Franco, presidente del CSD, quiso lanzar un mensaje de apoyo para el deportista checo. Desde la libertad y con admiración, estamos contigo. Ojalá pronto esto no sea noticia. Has dado un gran paso para que así sea. Gracias, Jakub Jankto", escribió en sus redes sociales el máximo dirigente del Consejo Superior de Deportes.

El terrible caso de Justin Fashanu

Pese a estar ya bien entrados en el siglo XXI, los casos de futbolistas que declaran abiertamente la homosexualidad siguen siendo muy escasos. El primero en hacerlo fue Justin Fashanu en 1990, un adelantado a su tiempo al que la sociedad de entonces machacó, como demuestra su triste final, pues se suicidó ocho años después de anunciarlo.

El futbolista inglés de origen nigeriano anunció que era homosexual en una entrevista en el diario The Sun, pero su condición sexual se sabía desde mucho antes. Su entrenador, Brian Clough, sabía que visitaba clubes nocturnos para gays, y llegó incluso a apartarle del equipo por ello.

El prometedor futbolista, por el que el Nottingham Forest había pagado un millón de libras en 1981, comenzó entonces un periplo por varios clubes de Inglaterra, Estados Unidos y Canadá en una carrera marcada también por las constantes lesiones.

Cuando jugaba en el Leyton Orient, dio una entrevista al diario The Sun en 1990 en la que hizo público que era gay, y ahí comenzaron sus problemas. En 1998, fue acusado de abusos sexuales por un joven de 17 años, lo que le hizo marcharse de Estados Unidos, donde estaba entonces, para volver a Inglaterra. Unos meses después, y tras defender siempre que fue una relación sexual consentida, fue encontrado ahorcado en un garaje, dejando una nota: "Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos".

Desde entonces, los casos han sido muy escasos, de jugadores no demasiado conocidos y casi siempre después de retirarse. Los más recientes, los del alemán Thomas Hitzlsperger —ex de Aston Villa, Stuttgart, Wolfsburgo y Everton, entre otros—, el portugués Josh Carvalho —pasó por Benfica y Nottingham Forest— y el inglés Jake Daniels —delantero del Blackpool que lo hizo público a sus 17 años—. Todos ellos recibieron un gran apoyo del mundo del fútbol, pero sus salidas del armario no encontraron continuidad en las de otros compañeros.

El resto de nombres que han declarado públicamente su homosexualidad son aún más desconocidos: Liam Davis, que se hizo popular en Inglaterra al anunciarlo en 2014, David Testo, Collin Martin...

Recientemente (el pasado mes de noviembre), el diario The Sun publicó que dos futbolistas de la Premier League, compañeros en el mismo equipo, son pareja y han salido del armario ante el resto de sus colegas de club. Sin embargo, sus nombres no se han hecho públicos.

El último ha sido Jakub Jankto, de nuevo un nombre poco mediático, pero la importancia de que cada vez haya más casos es enorme.