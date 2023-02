La Super Bowl ha tomado su primera pausa con ventaja para el equipo de las 'Aguilas'. El marcador ha sido Eagles 24 - Chiefs 14. Mientras los deportistas descansan, ha arrancado el Halftime Show del Super Bowl, o espectáculo de medio tiempo, uno de los eventos musicales más importantes del año que dura apenas 13 minutos.

El Halftime Show de este año ha sido liderado por Rihanna. El escenario ha sido su regreso a las tarimas después de siete años. Rihanna ha comenzado su espectáculo suspendida sobre el césped. Llevaba un mono rojo brillante y estaba de pie sobre un cuadrado transparente que la movía arriba y abajo mientras flotaba en el aire sobre el césped del State Farm Stadium y entonaba la letra de Bitch Better Have My Money.

Sus bailarinas ataviadas con trajes de esquí blancos se han movido en sincronía sobre sus propias plataformas suspendidas y varias han bailado en un escenario sobre el campo. Durante toda la actuación, se han lanzdo fuegos artificiales fuera del estadio.

Ella y sus bailarines han bajado a un escenario que hacía juego con su atuendo, y se han movido en sincronía mientras ella aceleraba con otros dos éxitos, Where Have You Been y Only Girl, al grito de Want you to make me feel like I'm the only girl in the world.

Rihanna actúa durante el espectáculo del descanso del partido de fútbol americano de la Super Bowl 57 de la NFL entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Brynn Anderson / LA PRESSE

Las marcas detrás de la Super Bowl

La competencia también se ha librado fuera del campo entre los más de 50 marcas que buscan alcanzar a las más de 100 millones de personas que sintonizarán la retransmisión de la Super Bowl en Fox. Los anuncios pueden costar hasta 7 millones de dólares por 30 segundos.

Muchos de los anuncios se estrenaron antes de tiempo, pero aún quedaban algunas sorpresas para los espectadores. En su primer anuncio de la Super Bowl, Dunkin' Donuts recurrió a Ben Affleck y su esposa Jennifer López.

En el anuncio, Affleck atiende el autoservicio de un Dunkin' Donuts de Medford (Massachusetts) con acento de Boston y sorprende a los clientes. López se acerca y le pregunta qué está haciendo. "Me estás avergonzando delante de mis amigos", le dice. "Tráeme un glaseado", le exige. Affleck tiene una larga relación con la marca, y a menudo se le ve llevando bebidas de Dunkin' Donuts en las fotos de los paparazzi. También ha dirigido el anuncio.

Los expertos afirman que los vendedores recurren a famosos, al humor desenfadado y a muchos animales simpáticos para transmitir sus mensajes. El año pasado, los vendedores intentaron devolver la diversión al juego después de dos años de COVID, dijo Kim Whitler, profesora de la Escuela de Negocios Darden. Este año es lo mismo. "Mucho humor y anuncios que hacen sonreír (si no reír)", afirma.

Muchos anuncios han estado llenos de famosos: Melissa McCarthy canta un jingle para Booking.com, y Adam Driver hace múltiplos de sí mismo para Squarespace. Pepsi Zero Sugar contrató a Ben Stiller y Steve Martin.

Esta foto proporcionada por Avocados From Mexico muestra una escena del spot de fútbol americano de Avocados From Mexico para la Super Bowl de la NFL. (Aguacates de México vía LA PRESSE) LA PRESSE

Aguacates de México recluta a Anna Faris para uno de los pocos anuncios ligeramente arriesgados de este año, que imagina un presente en el que todo el mundo está desnudo, incluida la Estatua de la Libertad. La estrella del tenis Serena Williams protagoniza dos anuncios: uno para Michelob Ultra y otro para Remy Martin. T-Mobile contrató a Bradley Cooper y a su madre para protagonizar un anuncio lleno de meteduras de pata.

Los que no recurrieron a famosos optaron por el humor. Ram se burló de los anuncios de disfunción eréctil poniendo a parejas a hablar de "electrificación prematura". Kia mostró a un padre en una búsqueda épica para recoger el "binky" olvidado de su hijo.

Y no hay Super Bowl sin animales bonitos, sobre todo perros. El servicio de suscripción de comida para perros The Farmer's Dog mostró la conmovedora historia de una niña que se hace mayor con su perro. El anuncio de Skechers muestra a Snoop Dogg afeitando a un caniche; Pringles muestra a Meghan Trainor abrazada a su perro. Y Pepsi Zero Sugar muestra a Steve Martin como veterinario operando a un perro.