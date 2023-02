Vuelve La Liga: El Barça, a aprovechar la ausencia del Madrid para aumentar su ventaja

La Liga Santander regresa un fin de semana más a la competición, todavía con todo por decidir y con la tensión por todo lo alto. Nueve partidos en dos días, más el Elche - Real Madrid del miércoles. Los blancos se encuentran en Marruecos disputando la final, este sábado, del Mundial de Clubes contra el Al Hilal, y harán esperar unos días a los ilicitanos, entusiasmados con su primera victoria de la temporada.

Mientras, el Barça querrá aprovechar esa 'ausencia' momentánea para poner aún más tierra de por medio con los merengues. Además, la pelea por Champions y el resto de puestos europeos se encuentra en todo lo alto, con ocho equipos en un margen de diez puntos, y solo cinco plazas a competición continental. Igualmente, el descenso está que arde, con otros ocho equipos involucrados directamente en la pelea.

La jornada 21 de la Liga Santander

Cádiz - Girona (Viernes, 21.00 horas). El Cádiz vuelve a abrir esta semana la jornada, pero esta vez lo hará en el Nuevo Mirandilla, intentando recuperarse del correctivo que le impuso el Athletic el pasado fin de semana. Cita complicada a pesar de jugar en casa, ya que el Girona viene de ganarle al Valencia, y podría poner tierra de por medio con la zona baja si gana, pero fundamental para los cadistas, que no terminan de escapar de los puestos de descenso.

Almería - Betis (Sábado, 16.15 horas). Duelo andaluz bajo el sol de la tarde almeriense que promete emociones fuertes, y que se antoja crucial para ambos equipos. Los locales necesitan ganar sí o sí para alejarse del descenso, y los de Pellegrini para que el tren de la Champions no se les escape como otros años. Los dos conjuntos vienen de sendas derrotas, pero la del Betis en casa fue especialmente dura, por lo que les será aún más complicado sacar algo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Sevilla - Mallorca (Sábado, 18.30 horas). Regresa el Sevilla al Ramón Sánchez Pizjuán adolorido todavía por la paliza que recibió en el Camp Nou, y espera al menos que el aliento de su afición le sirva de bálsamo. Salieron del descenso pero el peligro sigue siendo muy real, sobre todo viendo el desempeño de los de Sampaoli en el césped. Además, reciben a un Real Mallorca que les saca 7 puntos, que sueña con Europa, y que anuló al Real Madrid en Son Moix, a costa eso sí de llegar muy mermado físicamente al choque contra los de nervión.

Valencia - Athletic (Sábado, 21.00 horas). El 'txingurri' Valverde y Mestalla vuelven a encontrarse casi diez años después de la salida del técnico del conjunto valencianista. En aquellos tiempos, Valverde situó a un Valencia a la deriva en puestos Champions, lo mismo que persigue con su actual Athletic Club. En cambio, el Valencia va de crisis en crisis, temporada tras temporada, y ni siquiera Voro parece capaz de enderezar la situación. El descenso, un drama más cercano de lo que querrían en la capital del Turia.

Getafe - Rayo Vallecano (Domingo, 14.00 horas). Bonito dueño madrileño entre equipos humildes con aspiraciones diametralmente opuestas. Como es lógico, ambos iniciaron el año intentando huir del descenso, pero los rayistas siguen funcionando como una máquina bien engrasada gracias a Iraola, y vuelven a fantasear un año más con Europa. Para ello, deberán asaltar el Coliseum y doblegar a un Geta reforzado por el empate en el Metropolitano, pero sin victorias desde diciembre.

Celta de Vigo - Atlético de Madrid (Domingo, 16.15 horas). Tarde complicada para los del 'Cholo' Simeone en Balaídos. El Celta viene con la moral por las nubes y con un Gabri Veiga en una forma envidiable, mientras los colchoneros parecen haber perdido las ganas de seguir compitiendo. Problema y de los gordos, porque su presencia en Champions no está asegurada, y el tercer puesto se les escapa inevitablemente.

Valladolid - Osasuna (Domingo, 18.30 horas). Partidazo en el Nuevo José Zorrilla entre dos equipos rocosos en dinámicas opuestas. Los locales se han visto revitalizados con Pacheta en el banquillo y con la llegada de Cyle Larin, mientras el conjunto 'rojillo' encadena tres jornadas sin ganar. Unos seguirán huyendo del descenso, mientras los otros intentarán no dejar pasar la oportunidad de luchar los puestos europeos.

Villarreal - Barcelona (Domingo, 21.00 horas). En La Cerámica se decide media Liga, y es que el Barça se pondría a once puntos del Madrid si gana. Le será complicado, ya que la imagen blaugrana de los últimos partidos, salvo el del Sevilla, no han sido un festival de buen juego. Además, el 'submarino amarillo' ya ganó al Real Madrid, aunque desde entonces no levanta cabeza. La revancha de Setién espera a ser servida fría.

Espanyol - Real Sociedad (Lunes, 21.00 horas). Partido que debería cerrar la jornada, con dos equipos en buena forma y con ganas de seguir divirtiéndose en el campo. Los locales llegan sin duda con más urgencias y con menos puntos de los que seguramente merezcan, pero el descenso está ahí, es una realidad, y para a los de Imanol en su mejor temporada en décadas no parece tarea fácil.