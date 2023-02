El impresentable insulto racista al brasileño Dos Santos en Badalona: "¡Mono, mono!"

Otro episodio racista ha tenido lugar en el ámbito deportivo español, después de unos meses en los que Vinícius Jr. ha sufrido una persecución irresponsable e incomprensible en la que se ha llevado los insultos racistas de algunos campos de España. En esta ocasión, el incidente ha tenido lugar durante el partido de EuroCup entre el Joventut Badalona y el Ulm alemán, pero es igual de deleznable.

Jugaba en casa la 'Penya' pero iba perdiendo en el último cuarto, con apenas cuatro minutos restantes. En un saque de fondo, el base brasileño Yago Dos Santos fue enfocado por la realización del partido, que captó un momento tan desagradable como denunciable, que habla muy mal de la educación y los valores del público deportivo español.

Dos Santos, concentrado y ajeno a la acción, no hizo caso ni siquiera a los gritos proferidos por una serie de fans, pero eso no le resta importancia a la gravedad de los insultos racistas. "¡Mono!, ¡Mono!" le grita a pleno pulmón desde la grada una aficionada del Joventut, mientras sus acompañantes, sentados a ambos lados, no pueden evitar reírse y bromear con la situación.

El clip se ha hecho viral y ha desatado la furia y la incredulidad de las redes, donde la acción ha sido ampliamente criticada. Casos como el de Dos Santos o el de Vinícius, este aún más agravado por la persecución extendida en el tiempo que está viviendo, solo demuestran que el público español se encuentra todavía muy lejos del ideal de respeto y convivencia dentro de la rivalidad que debería ser el deporte. Queda mucho por aprender.

El Joventut condena los hechos y responde.

El Joventut Badalona, por su parte, ha trasladado ya a las autoridades competentes todos los vídeos donde se pueden apreciar los insultos racistas dirigidos al base brasileño en el Palau Olímpic, así como los rostros de los autores de los mismos. En un comunicado, el club catalán anunció la toma de medidas para que "se pongan en marcha las actuaciones necesarias y tomen las decisiones correspondientes".

"Como siempre, el Club Joventut de Badalona colaborará en lo que sea necesario con las autoridades y acatará las decisiones que se deriven. Rechazamos enérgicamente cualquier tipo de comportamiento y/o comentario intimidatorio, vejatorio, racista y/o xenófobo en nuestras instalaciones y en cualquiera de los campos donde nuestros equipos disputan sus partidos", reza el comunicado.

"Los valores de la Penya, desde su fundación en 1930, han estado presididos por un profundo amor por el deporte en general y por el baloncesto en particular. Una estima que no se entiende sin el absoluto respeto por los rivales, árbitros y aficionados que vienen a visitar el Olímpic de Badalona cada semana", acaba el escrito de la 'Penya'.