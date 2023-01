La oportunidad definitiva de Voro, un comodín eterno para un Valencia indomable

Se acabó el Valencia de Gattuso y empieza el Valencia de Voro, el octavo, la prueba definitiva para un hombre que nunca ha fallado al conjunto che. El excanterano y exfutbolista del primer equipo es una de las opciones que baraja el Valencia de cara a lo que resta de temporada, un tiempo en el que podría demostrar que es mucho más que un parche.

Salvador González Marco 'Voro' volverá a cambiar el título de 'interino' por el chándal de entrenador el primer equipo, algo que hizo por primera vez en 2008 para sustituir a Koeman y que desde entonces ha dado resultado en momentos de mucha presión, tal y como constatan los datos.

43 partidos al frente del primer equipo: 20 victorias, 7 empates y 17 derrotas. Es la hoja de servicios de un hombre que se vuelve a encontrar con una oportunidad, quizás la última, para ganarse el derecho a dirigir un proyecto completo de agosto de 2023 a junio de 2024.

Eso sí, para ello deberá rozar el sobresaliente, pues ya contó con una oportunidad similar en la temporada 2016/17, tras la que volvió a ser relegado a las sombras. Fue su periodo más largo en el banquillo che, lideró a lo suyos durante 25 choques y salvó los muebles, como siempre, con 10 victorias, 4 empates y 11 derrotas.

No tiene una misión sencilla por delante, Gattuso le ha dejado a un grupo sin capacidad de competir en una verdadera batalla por salvar el descenso. 10 equipos se la juegan ahora en 10 puntos, los que separan al Getafe (19º, por delante de un Elche que casi no cuenta con opciones), y al Rayo Vallecano (8º, pero que no debe despistarse pese a tener tan cerca los puestos europeos).

Además, Voro deberá trabajar con lo que ya hay, pues no llegarán refuerzos que le ayuden a lograr el objetivo. De nuevo está solo ante el reto de domar a un conjunto indomable, a no ser que el club tenga ya un nombre decidido para el hueco dejado por el italiano.

El Valencia de Lim, una 'trituradora' de entrenadores

Seis de los nueve técnicos que han dirigido al Valencia desde que Peter Lim es máximo accionista a través de Meriton Holdings no lograron acabar su primera campaña, tras el cese este lunes de Genaro Gattuso.

Gary Neville, Pako Ayestaran, Cesare Prandelli, Albert Celades, Javi Gracia no terminaron la temporada como técnicos del Valencia, solo Nuno Espirito Santo, Marcelino y Bordalás lo lograron, aunque tampoco tuvieron despedidas sencillas.