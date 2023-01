Carolina Marín, a por su primera final del año en el Masters de Indonesia

Amazing to play one more final at Istora! Unbelievable support once again, waiting for all of you tomorrow! Let's do it! 🙏🇮🇩



Increíble jugar de nuevo una final aquí! Gracias por vuestro apoyo y mensajes, os espero mañana! 💪



📸 @badmintonphoto#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/Bp4gujynt9