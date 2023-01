Djokovic 'explota' tras recibir acusaciones de que finge sus lesiones: "Cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas''

Novak Djokovic, tras superar la primera semana del Open de Australia, es el centro de todos los focos y no, precisamente, por el gran tenis que despliega el serbio. El exnúmero 1 del mundo comenzó el torneo australiano con unas molestias que lo privaron de preparar el primer Gran Slam del año en las mejores condiciones posibles. Aún así, Novak se ha podido meter en los cuartos de final de dicho torneo.

No obstante, existen ciertas sospechas de que 'finge' dichas lesiones para distraer al rival. El serbio lamentó en rueda de prensa este episodio y sentenció: ''sólo se sospecha de mis lesiones, cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas".

Djokovic, con estas declaraciones, se refirió a sus problemas musculares que ha padecido en Australia y en torneos anteriores. Si hablamos del primer Grand Slam del circuito, el serbio, en algunos partidos, parece estar al borde de la retirada y, automáticamente, resurge como el Ave Fénix: ''Las dudas se las dejo a ellos. Los que dudan, que sigan dudando. Cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas y yo soy el que finge. Eso es muy interesante. No tengo que demostrar nada a nadie'', agregó.

Novak sentenció que en un futuro es posible que los informes médicos sean enseñados para disipar cualquier tipo de duda: “Tengo escáneres de hace dos años, resonancias magnéticas, ecografías… No sé si lo publicaré en redes o en un documental. Depende de cómo me sienta, tal vez lo haga o tal vez no. No me importa lo que la gente diga o piense”.

Además, tuvo unas palabras para aquellos que lo han criticado y señalado por el tema de sus supuestos problemas físicos: ''Van a caer muchas máscaras más, sobre todo las máscaras que se crearon en los dos últimos años con esta situación (la pandemia). Eso es lo que me interesa ver”, sentenció un Novak que se enfrentará en cuartos de final, a las 03:00 de la madrugada hora española, al ruso Rublev por un puesto en la semifinales del Open de Australia.