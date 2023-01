Djokovic ya sueña con su décimo Open de Australia: "No había pensado en el título hasta hoy"

Novak Djokovic está este lunes un paso más cerca de ampliar su palmarés y engrandecer su leyenda en el Open de Australia, donde ya es el tenista que más veces ha conseguido levantar el trofeo, tras vencer en octavos a Alex de Miñaur. "Hace una semana no pensaba en el título", ha señalado el serbio, que reconoce que en el partido ante el australiano "me he notado positivo".

El número cinco del mundo estará en cuartos de final por decimotercera vez, igualando a Jack Crawford y Adrian Quist, y se enfrentará a Andrei Rublev después su contundente victoria ante el australiano, sin opciones durante el choque, por 6-2, 6-1 y 6-2.

"Hace una semana no pensaba en el título, tan sólo en llegar en buenas condiciones para el partido siguiente. Esta noche me he notado positivo al respecto", ha explicado Djokovic en las entrevistas posteriores al duelo, y ha considerado que este "ha sido el mejor partido de la temporada".

El serbio se ha mostrado se ha mostrado "muy contento de manejar la situación así", sobre todo en un momento de la competición en el que "los partidos se complican cada vez más". "Mi cuerpo ha respondido y me he movido muy bien", ha señalado a pesar de haber necesitado asistencia médica en los encuentros anteriores que ha disputado en el primer Grand Slam del año.

Aunque las sensaciones sobre la pista son cada vez más positivas y ya es el único tenista del cuadro en haber celebrado 'grandes', lo que "me halaga", "no cambia nada", ha reconocido, y ha puesto el ejemplo de Stéfanos Tsitsipás, que cree que "es el que más experiencia tiene en todos ellos y parece que está listo. Cada vez está más cerca", ha advertido, aunque solo se mediría a él en una hipotética final.