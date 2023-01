Se avecinan turbulencias en la portería del Bayern de Múnich: Yann Sommer, muy cerca de convertirse en el recambio de Neuer

El Bayern Múnich está muy cerca de oficializar el fichaje de Yann Sommer, hasta ahora en la disciplina del Borussia Mönchengladbach, y el jugador ya está camino a la capital bávara, según informan medios suizos y alemanes. El movimiento, planteado en las oficinas del Allianz como recambio temporal del lesionado Neuer, podría abrir una dura batalla por la titularidad en la portería la temporada que viene.

Sommer era el principal candidato para cubrir la baja de Manuel Neuer, que tiene una lesión que lo mantendrá alejando de las canchas lo que queda de temporada, y según la revista Kicker y el diario suizo Blick el traspaso ya habría sido ejecutado por una cifra de 8 millones de euros fijos y 1 millón en variables.

El plan de su nuevo equipo es ceder la titularidad de manera inmediata a la nueva incorporación, siendo la alternativa Sven Ullreich, el habitual suplente. Pero los problemas podrían llegar en la siguiente campaña, cuando, una vez recuperado, Neuer quiera recuperar su estatus, pues ninguno de los dos guardametas está acostumbrado al banquillo.

El fichaje supone un doble refuerzo para el equipo de Julian Nagelsmann, pues no solo cuenta la llegada de uno de los hombres más en forma de la Bundesliga, sino también el hecho de no tener que 'sufrirlo' enfrente: el Bayern no había logrado ganar los últimos cuatro enfrentamientos con el 'Gladbach' y en ellos Sommer había sido un factor clave.

El internacional suizo tenía contrato con el Gladbach hasta finales de esta temporada, por lo que el equipo ya trabaja en el fichaje de un efectivo que cubra la importante baja. Según los medios antes citados, 'Los Potros' están dando los últimos toques para fichar al también suizo Jonas Omlin, del Montpellier francés.