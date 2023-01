Iglesias Villanueva pide disculpas al Cádiz tras su equivocación: "Siento enfado, cabreo, dolor y contrariedad por el error cometido"

Ignacio Iglesias Villanueva se ha pronunciado este miércoles tras el clamoroso error cometido en el choque entre el Cádiz y el Elche del pasado lunes. Su fallo desde la sala VAR favoreció el empate de los ilicitanos en una jugada que debió ser anulada por fuera de juego, acción que le costó dos puntos al Cádiz, equipo al que ha dirigido una carta de disculpa.

"Tras lo ocurrido en el partido Cádiz-Elche de la jornada 17 de Liga de Primera División y la posterior avalancha de comentarios, críticas y elucubraciones vertidas sobre este tema, he sentido la necesidad, con el respaldo del CTA, de redactar este escrito para expresar mi sentir. Es sencillo y difícil a la vez pronunciar estas palabras, al igual que obvio y doloroso: me he equivocado", comienza el comunicado, que desarrolla una reflexión personal sobre la situación actual del arbitraje.

"No me apetece utilizar un discurso autómata y manido para decir cosas del tipo: todos nos equivocamos, los jugadores también fallan, los entrenadores… Prefiero escribir desde la sinceridad absoluta de lo que siento y sin caer en el victimismo ya que es algo que detesto. Y lo que siento es enfado, cabreo, dolor y contrariedad conmigo mismo por el error cometido", expresa sobre la acción que no señaló.

En la misma, aprovecha para defender a sus compañeros, pues según Villanueva su error ha traído una cola de críticas para todo el colectivo arbitral. "Siento, asimismo, que un error sirva para empañar y criticar duramente el trabajo que desarrolla el CTA y todos mis compañeros árbitros donde la profesionalidad, la honestidad, la exigencia y la autocrítica es la única manera de entender nuestra profesión".

✉️ Carta abierta del árbitro asistente de VAR 𝗜𝗴𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗜𝗴𝗹𝗲𝘀𝗶𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮.



Tras ello, añade un breve párrafo dedicado exclusivamente al equipo andaluz: "Siento que una mala decisión mía haya perjudicado al Cádiz CF y pido disculpas por ello a la entidad y su afición, donde siempre me han tratado con mucho respeto".

Pero el comunicado no queda ahí, pues Iglesias Villanueva también lanza una profunda reflexión sobre el momento que vive el arbitraje. "Siento que se cuestione cada fin de semana, casi ya de manera diaria, la honestidad y la independencia de los árbitros y sus decisiones (...) Esto genera un clima de desconfianza y de crispación imposible para el desarrollo de nuestro trabajo que creo que no se merece nadie en el fútbol español".

Me equivoqué, no hay más lectura que esa

"Soy deportista y acepto cuando fallo y en este caso el error ha sido mío, de nadie más. El CTA nos facilita los medios necesarios para que desarrollemos nuestro trabajo de la mejor manera posible y nosotros tenemos que tomar decisiones. Me equivoqué, no hay más lectura que esa", culmina su escrito.