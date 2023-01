El 'Kun' Agüero y su histórica respuesta a la entrada de Casio en la King's League: "Por la canción de Shakira" 

Después de unos días en los que la canción del 'beef' de Shakira contra Piqué ha estado en boca de absolutamente todo el mundo, las reacciones a la sesión de la colombiana con Bizarrap no han cesado, aunque el gran foco se lo ha llevado el protagonista de la canción, Gerard Piqué. El viernes, sin ir más lejos, se presentó con unos cuántos relojes Casio en el stream de la King's League, y anunció que Casio sería patrocinador de la competición.

"Esto es un reloj para toda la vida", comentó en tono jocoso el ex futbolista mientras repartía los relojes entre sus acompañantes y socios, luciendo él mismo otro de ellos en la muñeca. Una forma divertida e inteligente de contestar a los ataques musicales de su ex pareja, a pesar de ser él quién la engañó durante años. Sin embargo, el cachondeo no se quedaría ahí.

Ya tengo mi voto al Esland del año que viene pic.twitter.com/PKlbr8hhAV — Ander Cortés (@andercortes) January 13, 2023

En un punto de la retransmisión, Gerard Romero, otro de los streamers allegados a Piqué, decidió que era buena idea preguntarle al 'Kun' Agüero el motivo de la entrada de Casio como patrocinador de la King's League. El argentino, ni corto ni perezoso, contestó con total descaro y ninguna prudencia, casi sin plantearse que tenía a Piqué delante: "Por la canción de Shakira".

Las risas y las expresiones de sorpresa se hicieron presentes al segundo de escuchar la respuesta de Agüero, que hizo reírse al propio Piqué. La naturalidad y la espontaneidad con la que contestó el argentino a la pregunta, casi sin pararse a pensar, fue lo que le dio ese punto extra a la situación para hacerla inolvidable. La risa de Ibai Llanos fue la más sonora del stream, mientras Romero, que hizo la pregunta, no pudo evitar reír y soltar un "no me jodas".