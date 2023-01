Palo para Joao Félix: se perderá tres partidos por su expulsión en su debut con el Chelsea

Palo para Joao Félix, que no podrá jugar con el Chelsea en los tres próximos partidos por su expulsión por roja directa este jueves tras una dura entrada al futbolista del Fulham, Kenny Tete, en Craven Cottage.

Estaba siendo un debut soñado con la camiseta 'blue' para el portugués en nada más y nada menos que un derbi de Londres, cuando en el minuto 58 controló mal un balón y se lanzó al suelo a por él mientras el defensa recuperaba el esférico.

El luso fue a la acción muy fuerte, con la pierna a la altura de la rodilla de su rival. Intentó retirar la pierna y terminó impactando en la espinillera del zaguero y llevándoselo por delante. El árbitro no se lo pensó dos veces y le mostró la roja para enviarle a los vestuarios.

La acción le costará al 'Menino de Ouro' tres partidos, los que enfrentan al Chelsea ante el Crystal Palace, el Liverpool y de nuevo el Fulham, en un momento de urgencia para los 'blues', que ocupan el décimo lugar en la Premier League, a 10 puntos de los puestos de Champions League.

Pese a su expulsión, Graham Potter defendió al portugués, que hasta ese momento estaba siendo el mejor del partido.

"Ha sido un momento de descontrol, una acción que puede pasar con la velocidad de la Premier League. No quería hacer daño a nadie, no ha perdido la cabeza. Son momentos para aprender. Joao es joven y no tenía malicia ninguna, aunque puedo entender por qué ha sido una tarjeta roja. La pierna estaba arriba y el árbitro tenía que tomar una decisión", dijo Potter en rueda de prensa.