Las opciones de los deportistas olímpicos y de élite tras su carrera deportiva

La frase entonada por los deportistas olímpicos y de élite tras su carrera deportiva es "lo he dado todo por España, ahora, ¿qué me da mi país?". Entrenar más de seis horas diarias y compaginar las competiciones con los estudios no es fácil. Una vez que acaban sus carreras deportivas se enfrentan a un mundo laboral hostil, exigente y frío que les cierra las puertas a la menor de cambio. Uno de los programas que ayudan a estos deportistas a reencontrarse con el mundo laboral sin perder de vista el deporte es la campaña "Todos Olímpicos". Impulsada por la Oficina de Atención al Deportista del Comité Olímpico Español.

Todos Olímpicos comenzó su andadura en el año 2008. Se trata de una iniciativa con doble vertiente: en primer lugar, recurre a deportistas de alto nivel retirados o en su fase de despedida de la competición para impartir clases en los centros escolares. En segundo, los escolares se nutren de sus conocimientos del mundo olímpico y conocen los deportes "emergentes", que de otra manera no tendrían a su alcance.

Equipo de gimnastas de Todos Olímpicos COE

Las clases, eminentemente prácticas, van dirigidas a escolares de los cursos de cuarto, quinto y sexto de primaria de las Comunidades de Madrid, Valencia, Canarias, Extremadura, Castilla y León y Andalucía.

En esta ocasión, los deportistas seleccionados para esta nueva aventura son las gimnastas Carolina Pascual, Lourdes Mohedano, Laura Campos, Elena López y Sandra Aguilar; la jugadora de rugby María Ribera; los tiradores Shenaida Mérida y Javier García; el triatleta Francesc Godoy; los atletas Houssame Benabbou y Alejandro Estévez; la nadadora Laura López, los jugadores de balonmano Óscar Perales y Adriá Ortolá; y la jugadora de Hockey Yurema Panadero.