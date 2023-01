Gattuso aclara su relación con Ancelotti: "Hemos tenido problemas, pero le respeto muchísimo" 

Carlo Ancelotti sorprendió a muchos cuando aseguró en la rueda de prensa previa a su partido ante el Valencia en la Supercopa de España que ha tenido "problemas personales" que deterioraron su relación con Gennaro Gattuso, actual técnico valencianista y antiguo pupilo suyo en el AC Milán, donde ganaron dos Champions (2003 y 2007) juntos.

Llegado el turno de 'Rino' en rueda de prensa, además de valorar el partido aclaró parte del conflicto: "Cuando él entrenaba en el Nápoles, yo le sustituí en diciembre. La prensa y las televisiones aseguraban que el equipo estaba mal, y tuvimos un problema por ello. Él sabe que lo respeto mucho, y en este momento no tengo nada que decir. Es un problema solo de trabajo. Hemos ganado mucho, es uno de los mejores entrenadores del mundo. A nivel humano y futbolístico le tengo mucho respeto".

De este modo, ambos entrenadores volverán a verse las caras después de un incidente que distanció por completo a dos profesionales y amigos que se consideraban casi como hermanos. Sobre el partido, explicó sus sensaciones: "Jugamos contra un equipo con una gran mentalidad, contra jugadores que en los últimos años han ganado cinco Champions, es un equipazo. No tenemos nada que perder".

Aun así, el preparador italiano, que no desveló si finalmente podrá jugar Marcos André, insistió en que es necesario no cometer errores ante el conjunto blanco. "No podemos fallar nunca. Cuando crees que estás dominando el partido, el Real Madrid en una jugada te puede marcar gol", subrayó.

Aunque la comparecencia fue tranquila, sí que se vio molesto a Gattuso con algunas preguntas sobre su estado de ánimo: "¿Eres psicólogo, doctor? Cuando las cosas no van bien, cuando se pierde un partido, ¿tengo que estar contento y sonriente? No soy un imbécil ni un loco. Estoy enfadado porque el equipo está perdiendo, es normal que cuando pierda tenga una cara de mierda".