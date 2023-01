Medina Cantalejo 'presume' de errores arbitrales antes de la Supercopa: "Bienvenida sea la polémica porque hace que el fútbol sea lo que es"

Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, quiso dar explicaciones desde Arabia Saudí, a pocas horas del comienzo de la Supercopa de España, después de una jornada de Liga protagonizada por diversas polémicas en relación al arbitraje de las manos en las áreas. Sin embargo, lejos de aclarar dudas o de asumir responsabilidades, el ex colegiado 'celebró' que siguiese existiendo polémica en el fútbol.

"Dentro de la polémica, el criterio que os explicamos a principios de temporada es el mismo que ahora. Hay errores, pero hay un porcentaje de acierto infinitamente superior" explicó inicialmente Cantalejo, a pesar de que el propio CTA considerase que la mano de Alaba frente al Villarreal, que Soto Grado señaló como penalti, no debió ser pitada. "Bienvenida sea la polémica porque hace que el fútbol sea lo que es", se excusó Medina Cantalejo para quitar importancia a la confusión existente en torno a las manos.

"La norma es bastante complicada porque cuando las acciones son grises traen mucha polémica. Por eso, cada semana hay jugadas debatibles, es lo normal; pero el criterio es el mismo aunque luego hay aciertos y errores" insistió el presidente del CTA, que también responsabilizó del problema a clubes y entrenadores.

"Tuvimos una reunión con los entrenadores en las que se les pidió que nos preguntaran sus dudas, y solo tuvimos tres preguntas. Una, quién toma la decisión final, la segunda, si todos los contactos con la mano tienen que ser señalados como penaltis, y la otra asegurando que 'mi equipo juega muy bien y tiene que ser bien tratado'" aseguró Medina Cantalejo, molesto también con las dudas sobre los penaltis por contacto.

Ataque a Tebas y defensa a los árbitros

No se salvó de la crítica tampoco el presidente de La Liga, Javies Tebas, que mostró en redes sociales sus propias dudas sobre las manos: "Que un aficionado tenga dudas lo puedo entender, pero de un presidente de la Liga no lo entiendo. Si hay cualquier duda, lo aclaramos. Ahora tenemos seis VAR profesionales, por los dos que hay en la Premier League, con la que tanto se nos compara", dijo. "Algo más de arbitraje sabemos nosotros y no personas que puedan estar criticando. Si es tan fácil, ven y dinos cómo para que lo hagamos. No hay una forma magistral para que esto sea el 100% fiable", añadió en su defensa.

Una defensa que extendió a los árbitros principales de campo en cada partido, para que se respete su decisión final sobre cada jugada: "Si te llaman desde el VOR y para ti no es un error grave, no cambies tu decisión. El árbitro de campo tiene que tener la última palabra. El árbitro de campo tiene que tener un papel predominante en las decisiones, como pasó en el arbitraje de la final del Mundial" reivindicó.

Para acabar, el CTA presentó el nuevo sistema de fuera de juego semiautomático que probará la RFEF por primera vez en competición oficial en la Supercopa de España de este año. Mediante la detección semiautomatizada del fuera de juego, los equipos arbitrales podrán señalar estas acciones de una manera más rápida y eficaz. Según ha explicado Medina Cantalejo, se trata de un sistema ya utilizado por la FIFA durante el pasado Mundial de Qatar 2022, que ayudará a que "el arbitraje sea más ágil, rápido y eficaz".