Entre una temporada de pocas luces y muchas sombras, un resplandor se ha abierto paso entre las tinieblas más profundas de una temporada irregular del Atlético de Madrid: Pablo Barrios. El canterano rojiblanco ha llegado para quedarse. Tras sus dos buenas actuaciones ante Arenteiro y Elche, la nueva joya atlética volvió a enmarcar una media hora de partido (entró al terreno de juego por Lemar en el 61') excelsa. Revolucionó el centro del campo atlético y consiguió anotar el segundo gol (0-2) para cerrar una eliminatoria que, hasta el momento, estaba muy apretada tras las embestidas de un Oviedo que acechó constantemente la portería del Atleti.

La actuación de Pablo no pasa desapercibida para absolutamente nadie y Diego Simeone lo sabe: ''le venimos siguiendo desde hace tiempo, no entrenó mucho con nosotros, estuvo con el juvenil, pero sabíamos que había cosas importantes''. Tal es la dimensión del canterano en el vestuario que el entrenador rojiblanco habla de él como una maravillosa distinción de la cantera colchonera en mucho tiempo: "tiene un futuro prometedor, nos entusiasma. Hace mucho que no viene un jugador de la cantera con este nivel en el que está instalado ya con el equipo”.

¡¡Sentencia el Atlético de Madrid a cinco minutos para el final!!



🔥¡El Atleti se pone a jugar al fútbol sala en el área oviedista y Pablo Barrios define a la perfección!#LaCopaRTVE #CopaDelRey



📺En directo, aquí: https://t.co/jRzCX6zEoA pic.twitter.com/x5MLckMR81 — Teledeporte (@teledeporte) January 4, 2023

Los números de Pablo Barrios hablan por sí solos. Ante el Oviedo, en media hora de juego, consiguió anotar un gol, realizó 34 acciones con balón, tuvo un acierto de pase del 82,6% y recuperó la posesión hasta tres veces. Además, con su segundo tanto ante el equipo asturiano, se convirtió en el jugador más joven (19 años y 203 días) en anotar dos goles en la Era Simeone y en el 'Pichichi' del club rojiblanco en esta edición de la Copa del Rey.

Su clase, la seguridad y el desparpajo de Barrios también salió a flote ante el Arenteiro (dieciseisavos de Copa del Rey) y Elche (en Liga): frente a los gallegos, llegó el primer gol de su carrera con el equipo rojiblanco y cosecharía un 80% de pases buenos. Y, ante los ilicitanos, en el debut oficial de Pablo en el Metropolitano, el '34' se soltó la melena acaparando todo el peso del juego de su equipo y sustentó a sus compañeros alcanzando el segundo mejor registro de pases de todo el partido (89%) en 79 minutos de juego. La ovación del Metropolitano en su cambio fue un hecho.

El canterano, que cumple contrato en 2025, ya ha iniciado contactos con el Atlético de Madrid para ampliar su vinculación con el club colchonero. Los grandes equipos de Europa quieren al nuevo tesoro colchonero, pero el plan de los rojiblancos está claro: atar a la nueva joya de la corona.