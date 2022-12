Pablo Barrios, la nueva joya de Simeone, apunta a la titularidad en Liga ante el Elche

El desparpajo, la calidad y la insistencia de Pablo Barrios no pasa desapercibida en el Atlético de Madrid. El trabajo premia y si es con Simeone, aún más. Tras su notable partido en Carballino ante el Arenteiro, con gol incluido (1-2), todo apunta a que el Cholo, si no hay un giro de 180 grados, le dará una nueva oportunidad al canterano en el once titular frente al Elche (jueves, 21:30).

Simeone, días atrás, comentó en rueda de prensa que ve a los chicos del filial 'entusiasmados' por entrar en la primera plantilla. Junto a la clasificación copera, la actuación de Pablo Barrios y Alberto Moreno, fueron de las mejores noticias posibles para un Atlético de Madrid que quiere encauzar de nuevo el rumbo en este trayecto de la temporada.

El entrenador argentino, que tiene a 21 futbolistas disponibles para el partido ante el Elche tras la marcha de Cunha al Wolves (faltan por reincorporarse De Paul, Correa, Nahuel y Grbic), cree que el momento de los canteranos es ahora y, por ello, seguirá con la continuidad de Pablo Barrios en el centro del campo atlético ante el conjunto alicantino.

¡Hacia la siguiente ronda!🏆

Gran esfuerzo de todo el equipo, a seguir!!! 🤟🏼❤️🤍 pic.twitter.com/6XlNz4X7MC — Pablo Barrios (@Pablo_Barrios7) December 23, 2022

De este modo, la alineación que ha probado Simeone en el primer ensayo de la semana ha sido con Oblak en portería, Llorente (que vuelve al carril derecho en Liga, Giménez, Savic, Hermoso y Carrasco, en línea defensiva; Witsel, Lemar y Barrios; y arriba Joao y Antoine Griezmann.

Una alineación muy similar a la que sacó ante el Arenteiro, con sólo dos cambios: se quedarían fuera Koke y Morata para dar paso a un recuperado Joao Félix y Griezmann, que volvió por adelantado de sus vacaciones tras la cita mundialista.

Todo hace indicar que esta alineación será la encargada de intentar seguir con la buena racha de duelos directos cada vez que el Elche visita el estadio del Atlético de Madrid, donde no logra puntuar desde hace 54 años (temporada 1968-69, 0-0). En 23 visitas ilicitanas, ha cosechado 20 derrotas y tres empates.