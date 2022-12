El Mundial de Argentina, un sueño diseñado por Scaloni en la costa valenciana

Argentina se hizo con la Copa del Mundo en Qatar, un sueño que la albiceleste persiguió durante 36 años y que materializó Lionel Scaloni. Un camino hacia la gloria que el exfutbolista comenzó junto a Pablo Aimar con una alocada idea en la playa de la costa valenciana, donde diseñaron las primeras convocatorias de la absoluta.

Así lo contó el propio Scaloni, que narró en una entrevista el momento en el que recibió la llamada para hacerse cargo de la selección argentina. Se encontraba junto a su actual asistente, Pablo Aimar, en Valencia, dirigiendo a la albiceleste sub-20 el Torneo Internacional de Fútbol de La Alcudia, cuando se puso en contacto con él el 'Chiqui' Tapia (Presidente de Asociación del Fútbol Argentino) para pedirle dirigir dos amistosos.

"[Tapia] Me llamó y me dijo que si quería dirigir esos dos partidos. Estábamos en la Alcudia con Pablo [Aimar] y Martín Tocalli, y les dije 'son dos partidos contra Guatemala y Colombia, vamos porque quedan quince días y no tienen entrenador'", explicó.

Posteriormente, el exfutbolista narró cómo diseñó las primeras convocatorias en la misma playa, ante la incredulidad de Aimar. "Íbamos caminando por la playa e íbamos haciendo la lista de convocados para esos dos partidos, me acuerdo como si fuera ayer. Nos sentamos y Pablo me dijo '¿vos sabés que estás loco, no?'".

El entrenador, que también confesó que no estaba en sus planes dejar la sub-20, dio un aire fresco a la selección, realizó un gran papel en ambos amistosos, y cambió para siempre la historia del fútbol argentino.