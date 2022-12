Pelé, el gran competidor de Messi por el título del 'mejor jugador de la historia'

La muerte de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', leyenda del fútbol mundial, ha reabierto un debate que parecía haber quedado cerrado tras la victoria de Argentina en la final del Mundial de Qatar, el del 'mejor futbolista de todos los tiempos'. Para muchos, 'O Rei' sigue siendo la mayor leyenda de la historia, el único capaz de lograr un hito que parece inalcanzable, levantar tres Copas del Mundo.

El astro brasileño regaló dos décadas de fútbol inolvidables para aquellos que tuvieron la fortuna de disfrutarlo, especialmente en el Santos y, como no, todos los brasileños que vibraron con la edad de oro de la 'Canarinha'. En ese tiempo, el futbolista se hizo con 29 títulos y marcó la friolera de 757 goles, aunque esta cifra sigue rodeada de un aura de misterio desde que en el año 2015 el propio futbolista señalara que alcanzó la no verificable cifra -por la falta de registros oficiales- de 1285 tantos.

Sobre el papel, el brasileño ha sido superado en sus registros (tanto goles como títulos, o en al menos una de las dos parcelas) por casi todos los candidatos al título de 'mejor de todos los tiempos': Messi, Maradona, Di Stéfano y Cruyff. Pero su gran gesta, la conquista de los tres mundiales (1958, 1962 y 1970) en sus cuatro participaciones, le mantienen aún -para muchos- como el hombre que sobresale por encima del resto.

El Mundial de Qatar, el golpe sobre la mesa de Leo Messi

Messi ya posee todos los títulos posibles a nivel de clubes, y también ha rellenado los dos huecos que le faltaban con la Albiceleste al hacerse con la Copa América y el Mundial. Con este último trofeo, el de Rosario ha dado un fuerte golpe en la mesa con el que se posiciona, objetivamente, como el futbolista más laureado y con mejores registros de los cinco candidatos.

Sin embargo, la complejidad de la comparativa es mucho mayor, especialmente por la diferencia temporal y la gran diferencia entre su carrera y la de la leyenda brasileña. Pelé nunca vistió la camiseta de un equipo europeo, y los Mundiales que disputó eran de menos equipos, lo que ha llevado a numerosos expertos a relativizar sus logros y a dar mayor valor a los éxitos contemporáneos del argentino. Los que ponen a Pelé por encima se llevan el debate a los Mundiales: Messi conquistó uno en cinco oportunidades, Pelé tres, en una menos.

Diego Armando Maradona, su gran competidor

'El Pelusa' fue durante mucho tiempo, antes de la irrupción de Messi, el gran competidor de Pelé en esta parcela. El argentino recogió el testigo del 10 de la 'Canarinha' como el jugador más brillante del planeta, pues su debut coincidió con el ocaso de la carrera del brasileño. La gran diferencia entre ambos es el hecho de que Maradona sí cruzó el charco para probarse en Europa, y consiguió brillar en Barcelona y, sobre todo, Nápoles.

El autor de la 'Mano de Dios' y del 'Gol del Siglo' está muy igualado en éxitos con Pelé, no así en cuanto a títulos mundiales. Maradona jugó cuatro (aunque fue expulsado del cuarto al dar positivo en un control antidoping), llegó a dos finales, y se hizo con un entorchado. A día de hoy son muchos los que no se deciden entre ambos y lamentan la diferencia de 20 años que impidió ver un duelo directo.

Di Stéfano y sus cinco Copas de Europa

Aún anterior a Pelé es 'La Saeta Rubia', que debutó once años antes que el brasileño. Los registros apuntan a Di Stéfano 22 títulos, y entre ellos no se encuentra ninguna Copa del Mundo, por lo que la balanza entre ambos la equilibran las cinco Copas de Europa logradas con el Real Madrid, aunque el resto de datos la inclinan a favor de Edson Arantes do Nascimento.

Por encima de los datos meramente objetivos, de ambos destaca su capacidad para hacer evolucionar el deporte rey. Lo llevaron un nivel más allá, lo que los certificó como los inventores de movimientos estudiados por los ahora dominadores del panorama futbolístico mundial: el propio Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo...

Cruyff, el hombre que se lleva el debate a los banquillos

Johan Cruyff, el 'inventor del fútbol moderno', tampoco superó a Pelé en registros, y ni siquiera estuvo cerca en títulos mundiales (solo jugó uno), pues como Di Stéfano, nunca ganó el preciado trofeo.

Sin embargo, su influencia en el fútbol actual engordó tras su retirada, cuando llevó su visión del juego a la máxima expresión desde los banquillos. Su visión y dominio del juego, contrastada en su etapa como entrenador -actividad en la que no se prodigó Pelé-, le determinan como uno de los más grandes de la historia, pero ligeramente por debajo del brasileño.

Una gesta mundialista inalcanzable

El hito mundialista de Pelé parece una barrera inigualable en el fútbol contemporáneo, en el que el dominio absoluto de una selección apenas se acerca a la década. Entre estos casos destaca la selección española campeona de dos Eurocopas y un Mundial en un ciclo de cuatro años, o Francia, selección que tuvo la oportunidad de hacerse con dos Copas del Mundo consecutivas, pero que parece haber cerrado una etapa de éxitos en Qatar.

Tampoco el liderazgo individual parece ahora tan determinante en el fútbol de selecciones como lo fue el suyo en la Seleçao. Quizás su compatriota Ronaldo Nazario, ganador de dos Mundiales (1994 y 2002), es el que más cerca estuvo de igualarle, pues lejos se han quedado los dos grandes dominadores de los últimos tiempos, Messi y Cristiano Ronaldo.