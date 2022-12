La respuesta de la Superliga: "Esto no está muerto, está muy vivo"

La Superliga ha contestado este viernes que "no está muerta, sino muy viva" y asegura que el dictamen del abogado del Tribunal de Justicia de la UE, aunque no es vinculante, "deja claro que la UEFA tiene que abrir el acceso al mercado y tener reglas claras".

Un día después del dictamen del abogado general del TJUE sobre el caso, Bernd Reichart, consejero delegado de A22 Sports Management, sociedad promotora de la Superliga, y Luis Alonso, socio director del área mercantil del despacho Clifford Chance que la representa, expusieron sus conclusiones en el Nueva Economía Fórum, en presencia de los presidentes del Real Madrid y el Barcelona, Florentino Pérez y Joan Laporta, respectivamente, defensores del proyecto junto al Juventus.

"Seguiremos trabajando a la espera de la resolución definitiva del TJUE. La Superliga no está muerta ni mucho menos, sino muy viva. Seguimos convencidos de que la UEFA no puede ser todo a la vez, es juez y parte, regula la competición y el acceso al mercado. En cualquier otro sector sería intolerable asumir que uno tiene todas esas funciones porque no habría innovación", dijo Reichart.

Florentino Pérez y Joan Laporta EFE

El ejecutivo alemán indicó que en los próximos meses mantendrán el diálogo iniciado con clubes de todos los países, que "saben que son necesarios cambios y han entendido que este caso puede cambiar el sistema de deporte en Europa".

"Cualquier puede organizar competiciones, la UEFA y FIFA no tienen la exclusividad"

Respecto al dictamen del abogado general del TJUE, Luis Alonso destacó que este "reconoce con contundencia que cualquiera puede organizar competiciones, que la UEFA y FIFA no tienen la exclusividad y señala dos rutas, dentro del sistema y fuera del sistema, sin ningún tipo de restricción y apertura total".

"Dentro del sistema le está diciendo a UEFA que tiene que establecer un procedimiento abierto, transparente y que no favorezca a UEFA frente a terceros que tienen interés. Esto es una cuestión muy relevante. Si esta opinión se traslada al tribunal, la UEFA tendría que hacer un procedimiento y A22 podría estar dentro o fuera", apuntó.

El administrador único de Mediapro, Jaume Roures, a su llegada al Desayuno informativo de Nueva Economía Fórum EFE

Luis Alonso recordó que existe "el precedente del caso Bosman - del que ayer se cumplieron 27 años- que fue la consagración de la libre circulación de trabajadores en el deporte profesional" y confió en que "la Superliga sea la consagración de la libre competencia en el deporte profesional".

"LaLiga A22 trae propuestas innovadoras y lo que hay que hacer es escuchar y si quiere competir, no silenciar", insistió.