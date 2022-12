Argentina celebra el pase a la final del Mundial con un 'recadito' a Brasil: "Brasileros, qué pasó"

Argentina celebró este martes convertirse en la primera finalista del Mundial de Qatar con un polémico cántico en el que se acuerda de su máximo rival, Brasil, eliminada en cuartos de final: "Brasileros, qué pasó, arrugó el pentacampeón", se escucha a los futbolistas de la Albiceleste entonar en los vestuarios.

El combinado de Scaloni dio un golpe sobre la mesa para meterse en la final de la Copa del Mundo con una contundente victoria (3-0) ante la selección balcánica, verdugo de la 'canarinha' en la tanda de penaltis en la fase previa, con una actuación soberbia de Leo Messi, que hizo un gol, y un doblete de Julián Álvarez.

El pitido final desató la euforia de la Albiceleste, que sobre el campo celebró cantando con su hinchada su presencia en el último encuentro de la cita mundialista para buscar su tercer Mundial, y en los vestuarios dejó un recadito para su histórico rival.

"Brasileros, qué pasó, arrugó el pentacampeón. Messi se fue para Rio y con la copa se quedó", se escucha cantar a los argentinos en una clara referencia a la victoria de su selección en la Copa América ante Brasil en Maracaná. "Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar, porque tenemos el sueño de salir campeón mundial", continúa la canción.

La polémica letra no acaba ahí, pues contiene otra 'perlita': "Yo soy así, soy argentino, ingleses putos de Malvinas no me olvido", dicen antes de terminar el cántico.

La afición argentina celebró el pasado viernes la eliminación de la 'verdeamarela' en el estadio Lusail, el mismo escenario en el que la Albiceleste logró el pase a la final este martes.