La lección de Luis Enrique a un usuario que le dijo que "a Cataluña ni agua": "Si crees que por nacer en un sitio u otro eres mejor..."

Luis Enrique volvió este lunes a ponerse ante las cámaras para una nueva sesión de streaming en su canal de Twitch y dio una gran lección a un usuario de la plataforma que le dijo que "a Cataluña ni agua" cuando el seleccionador español recordó a dónde se iban a destinar los beneficios obtenidos con sus retransmisiones en directo.

Poco antes de poner fin a un nuevo encuentro con sus seguidores, el técnico asturiano indicó que casi 7.000 personas se habían suscrito ya a su cuenta, que ya está cerca de alcanzar los 830.000 seguidores, e indicó que todo el dinero de sus directos irá a parar a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia.

Concretamente, "a su proyecto Pabellón de la Victoria, que será y servirá para ayudar a los niños y a las familias, sobre todo, en el momento de paliativos para acompañarles en los momentos más duros de la enfermedad", explicó Luis Enrique, que añadió que "esto será en Barcelona, en el hospital Sant Pau".

"Yo a Cataluña ni agua", le contestó uno de sus espectadores, algo que no sentó muy bien al seleccionador. "Pues muy bien. Si tú consideras que porque una persona nazca en un sitio y hable de una manera diferente o tenga la posibilidad de tener dos lenguas y no le quieres dar tu dinero, fantástico", apuntó irónico.

El asturiano señaló que "lo respeto, y además prefiero que no se lo des", porque "esto se trata de ayudar a las personas y si alguien cree que por nacer en un sitio o en otro es mejor, preferimos que no des tu dinero", aseguró. "Fantástico, no queremos tu dinero. Gracias", finalizó el técnico antes de seguir respondiendo otras preguntas.