Luis Enrique aventura cambios ante Alemania y se ve mejor gestionando problemas: "Soy así de gilipollas"

Con la transparencia que le caracteriza y las tablas que tiene, Luis Enrique ha comparecido junto a Dani Olmo, en el centro de prensa internacional de Doha un día antes del enfrentamiento de La Roja contra Alemania. Lucho ha anunciado cambios, ya que "al estar Alemania herida, es mucho más peligrosa", pero asegura que se encuentra mejor "gestionando problemas, soy así de gilipollas".

Luis Enrique ha asegurado que cuenta "con los 16 jugadores para todo, no con un once inicial, que ya decidiré según les vea en los entrenamientos". Según el míster, Alemania es "una selección que siempre juega en ataque", por lo que "nosotros tenemos que dar el máximo. Si atacamos, lo haremos todos en bloque. Si defendemos, también lo haremos en bloque".

Lo que menos le preocupa al seleccionador español es "el resultado de las cosas", sino "las cosas que hay que hacer para llegar a él".

Preguntado por la posible presión de ganar el Mundial, 'LuisPadrique' ha dicho que "puedes ganar toda la fase de grupos y caer en octavos. Tenemos que centrarnos en Alemania. Cuando juegas un partido contra ellos, nunca sabes el resultado. Errores se cometen. Un remate malo me preocupa cero. Lo que sí me preocupa son las decisiones que se toman, que no dependen del rival. Jugaremos de manera coral".

Por su parte, el centrocampista del Leipzig, Dani Olmo, se ha referido a su compañero, el delantero Timo Werner, quien es baja en el partido contra Alemania, y ha señalado que "a pesar de las bajas sensibles, nunca puedes descartarles para nada".

La mentalidad alemana es ganadora y Olmo sabe con quién se enfrenta. "Es un equipo que sale a ganar los partidos y a tener el balón. Va a ser una batalla por el balón", ha sentenciado.

"Sabemos a lo que juegan, pero tenemos que estar centrados en lo nuestro y en ganar los duelos que se produzcan en el partido". Es importante tener la posesión porque España es una selección que hace daño cuando tiene el balón en su poder. Si ganamos, estamos en octavos".