Felipe VI baja al vestuario para celebrar la victoria de España: "Seguid así, ha sido una gozada"

La Selección Española jugó este miércoles su primer partido del Mundial de Qatar 2022. La Roja fue seguida no solo por los fans en la televisión, sino también en el estadio. Y uno de los hinchas de excepción que vio el partido desde el público fue el rey Felipe VI.

Tal y como se anunció, el monarca viajó este miércoles al país árabe para apoyar a la selección en su primer encuentro -contra Costa Rica-, y lo hizo desde el palco del estadio Al Thumama de Doha junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El jefe del Estado se encuentra en Doha en respuesta a la invitación del emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, que se lo propuso el pasado mes de mayo en su visita a Madrid. Pero, en esta ocasión, el monarca vio el partido sin la compañía de ministros o de la reina Letizia, que se ha quedado en España.

El rey Felipe VI en el palco del estadio Al Thumama de Doha. GTRES

Como un aficionado más, el jefe del Estado disfrutó del encuentro de 'La Roja', en el que el combinado que dirige Luis Enrique marcó siete goles a Costa Rica.

Tras el magnífico resultado, el rey acudió al vestuario de la selección española para felicitar al equipo nacional por su victoria. "Seguida así, ha sido una auténtica gozada, un espectáculo", les dijo.

"En mi vida he acudido a un partido de la selección con un resultado así. Lo hemos disfrutado, ¿cómo no?, como todo el mundo. Además del resultado, hemos disfrutado de veros jugar; ha sido una auténtica gozada", dijo Felipe VI a los internacionales en un vídeo distribuido en la cuenta de Twitter de la Casa del Rey.

"No soy experto, pero no he visto fallo alguno ("alguno sí", apostilló a su lado el seleccionador, Luis Enrique Martínez). Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente", señaló el Rey.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también felicitó a través de Twitter al equipo nacional: "Impresionante debut de España en el mundial. ¡Menudo partidazo! Enhorabuena a toda la selección por esta goleada histórica. ¡A por el siguiente! #VamosEspaña"

Después del partido contra Costa Rica, España jugará en la primera fase contra Alemania (día 27) y Japón (1 de diciembre).