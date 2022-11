La nueva faceta de Luis Enrique como streamer en Twitch vale para dos cosas. La primera, para conocer un poco más al seleccionador, que no rehúye ninguna de las preguntas, por muy incómodas que parezcan o muy personales que sean; y la otra, para tener alguna pista de las intenciones del técnico de cara al debut en el Mundial de Qatar este miércoles ante Costa Rica. El asturiano se relaja en sus intervenciones y desvela algunas de sus intenciones sobre lo que se podrá ver en el estreno. Ayer, Lucho reconoció que no tiene su once decidido y que todavía tiene alguna duda.

"Todavía no tengo el once. Tengo una ligera idea", desveló el asturiano ante sus seguidores, admitiendo así que no tiene del todo clara la alineación para el estreno. «Cero nervios antes del debut. De jugador no era un tío que me pusiera nervioso. Controlo mi respiración, los pensamientos que uno debe tener. Intentar dar la charla que necesita el equipo. El entrenador debe saber qué mensaje dar a cada jugador. Para Costa Rica será una charla de tranquilidad y de disfrutar», añadió el seleccionador español de cara al estreno en Qatar.

Luis Enrique también agregó que para este lunes, además del habitual entrenamiento de por la mañana, ha preparado para por la tarde una sesión de vídeo. Le preocupan al asturiano algunos aspectos tácticos que el equipo debe corregir antes del estreno ante el combinado tico.

"Soy exageradamente competitivo, cosa que no siempre es buena. Cuanto peor salen las cosas, más me sale la vena competitiva", reveló el asturiano, al que se le ve tranquilo, relajado, sin presión. Casi se diría que se lo toma todo a broma pese a estar a dos días de todo un estreno mundialista. «Me gusta mucho el Betis, aunque sé que sus aficionados están enfadados conmigo porque no convoco a nadie», soltó en referencia a la ausencia en Qatar de Borja Iglesias, Sergio Canales y, con la baja de Gayà, de Alex Moreno.

Sin el valenciano, lesionado aunque no de gravedad, Luis Enrique decidió convocar a Alejandro Balde, que este domingo se estrenó en un entrenamiento con la absoluta en la sesión a puerta cerrada en la Universidad de Qatar y en la que estuvo arropado por su amigo Nico Williams. Una sesión que dejó una mala noticia, la ausencia con el grupo por lesión de Hugo Guillamón, y una preocupante, la del resfriado de Morata.

Cualquier percance alrededor del delantero del Atlético de Madrid es inquietante, pues es el único nueve del equipo. Pero pese a ello, no parece que dicho resfriado vaya a impedir a Álvaro Morata estar ante Costa Rica dentro de dos días. El futbolista madrileño no pudo entrenarse al máximo, pero saltó al césped con sus compañeros y estuvo presente en casi toda la sesión, que fue más larga de lo habitual.

Hugo Guillamón, por su parte, es baja casi segura para el encuentro ante Costa Rica y también será duda para el de Alemania del domingo. Sin embargo, su caso es distinto a ojos del seleccionador al de su compañero -también en el Valencia- José Luis Gayà. Luis Enrique considera que en su posición, la de central, hay muchas opciones (los otros tres centrales del equipo, Rodri, Azpilicueta...) y que por ello no es necesario llamar a otro jugador como ha pasado en el caso del lateral izquierdo valencianista.