La foto de Hazard que indigna a Bélgica: "No es ni la sombra de sí mismo"

No es ningún secreto que el belga Eden Hazard no atraviesa desde hace bastante tiempo su mejor racha. Está fuera de forma y de ritmo competitivo, no cuenta para Ancelotti en el Real Madrid, y sigue sin ofrecer la más mínima muestra de mejoría en su mentalidad y en su juego. Desde que su compatriota Thomas Meunier le destrozase el tobillo en 2019 en aquel Real Madrid-PSG de fase de grupos de la Champions, Hazard perdió la confianza en sí mismo y nunca ha podido volver a ser el jugador que deslumbró al mundo en el Chelsea y con la selección, especialmente en el pasado Mundial de Rusia 2018, a pesar de haber superado, según reconoce él mismo, los problemas derivados de la operación en su tobillo. Sin embargo, el español Roberto Martínez, preparador de Bélgica, le ha seguido dando confianza en cada convocatoria, resaltando su importancia para el equipo, y llevándole a Qatar en su peor momento anímico.

En este contexto llegó el '7' del Madrid al amistoso de preparación del pasado viernes entre Egipto y Bélgica, un partido que se llevó la selección africana por 2-1 a pesar de la presencia sobre el césped de jugadores como el propio Hazard o Kevin de Bruyne, y que dejó muy tocada la moral belga a escasos días de su debut en el Mundial. Durante el descanso del partido, cuando los 'diablos rojos' ya iban perdiendo, la cuenta oficial de la selección belga en Twitter compartió una fotografía en la que se puede apreciar a Hazard peleando un balón con un jugador egipcio y que provocó la reacción inmediata de la afición belga.

Muchos de los fans belgas que acudieron al post de la selección belga se mostraron visiblemente enfadados por la imagen ofrecida por los suyos ante una selección bastante más exigente que otras como Omán o Jordania, que jugaron con Alemania y España respectivamente, pero igualmente no clasificada para el Mundial. A propósito de la foto, eso sí, el grueso de las críticas se lo llevó el propio Hazard, acusado por muchos usuarios de estar pasado de peso al comprobar cómo de ajustada le quedaba la camiseta. Comentarios como "este chico está demasiado gordo, no sé cómo puede ser jugador profesional", "Hazard no es ni la sombra de sí mismo", o "Hazardless" (juego de palabras en inglés que significa 'sin peligro') no tardaron en aparecer bajo la imagen, además de un sinfín de 'memes' relacionando al astro belga con cadenas de comida rápida muy conocidas.

Está claro que el objetivo de Bob Martínez con Hazard, que jugó ayer muchos más minutos que otros teóricos titulares, es hacerle entrar en dinámica y conseguir la mejor versión posible de Eden para el Mundial, pero también quedó claro, viendo el pobre rendimiento que ofreció durante el encuentro, que no será tarea fácil. Además, como bien ha demostrado parte de su afición, tanto madridista como belga, la paciencia del respetable hacia él está terminando por agotarse. Al menos, el propio Hazard es honesto consigo mismo, como admitió en rueda de prensa hace un par de días: "Me toca adaptarme porque he tenido meses difíciles en los que no he tenido mucho ritmo. Sobre todo, ahora tengo que demostrar que todavía puedo hacerlo. Yo mismo no lo dudo, pero entiendo que el mundo exterior lo haga." Ahora, solo queda esperar para ver qué versión ofrece el extremo belga en Qatar.