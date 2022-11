Kimpembe renuncia al Mundial de Qatar: "No podré estar al 200% y no quiero desestabilizar al grupo"

El defensa del Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, ha anunciado que renuncia a disputar el Mundial de Qatar al no haber podido recuperarse a tiempo de su lesión para la cita y "he tomado la decisión de no jugar", puesto que no podrá rendir al máximo nivel y no quiere perjudicar a su selección.

A través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram, el central galo ha explicado que se ha sometido a diversas pruebas con los servicios médicos del conjunto parisino y 'Les Bleus' cuyo resultado "ha demostrado que no podré asegurar un rendimiento del 200%".

"No deseo desestabilizar al grupo" y, por eso, a pesar de que "representar a mi país siempre es un motivo de inmenso orgullo y tener la oportunidad de jugar en el torneo más prestigioso, es un honor", ha decidido "no jugar el Mundial". Kimpembe también ha deseado suerte a sus compañeros de cara a la Copa del Mundo: "Confío en vosotros y siempre seré vuestro primer seguidor".

La selección francesa también ha comunicado la baja del defensa, que "no se siente lo suficientemente recuperado de su lesión", ha apuntado en su comunicado, en el que agradece al jugador su "honestidad".

Axel Disasi será el encargo de sustituirle en la convocatoria. El futbolista del Mónaco se unirá al resto de sus compañeros a la concentración en Clairefontaine, programada para este lunes, explica la nota.

El combinado de Didier Deschamps ha comunicado este cambio de última hora tras anunciar la incorporación de Marcus Thuram, delantero del Borussia Monchengladbach, para completar la lista de 26 jugadores que pueden ser citados para la Copa del Mundo.