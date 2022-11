Con una puesta en escena al estilo americano, Luis Enrique salió al escenario del Salón Luis Aragonés de la RFEF dando los nombres de los 26 de "la Roja". Tras despejar todas las incógnitas, ofreció una rueda de prensa muy distendida donde se mostró muy tranquilo y demostró su sentido del humor, aunque no defraudó y dejó numerosas frases que quedarán en la mente de todos en vísperas del Mundial. De hecho, Luis Enrique irrumpió en la rueda de prensa afirmando de forma divertida: "¡Me ha quedado una lista 'macanuda'!".

Más líder que nunca. Desde la marcha de Sergio Ramos, el único y auténtico líder de esta selección, como él mismo indica, es él, y asegura que no le teme a nada: "Esta es la selección de Luis Enrique, y tengo claro que de miedo no vamos a morir. No puedo garantizar que juguemos los siete partidos, pero no hay ninguna duda de lo que vais a ver en España".

Las posibilidades de España. Siguiendo el hilo de la rueda de prensa, Luis Enrique insistió en la capacidad de esta selección para "pelear con los mejores", y dejó claras sus intenciones: "Vamos a dar guerra, como en el europeo. Mi listón es el infinito". Además, Lucho aseveró que 'la Roja' no renunciará a su "estilo propio" en Qatar: "Debemos tener la valentía para jugar siempre a lo nuestro".

🔴 DIRECTO | Presentación de la convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial y rueda de prensa de @LUISENRIQUE21.



📑 En unos instantes conoceremos #LaListaDeTodos.



📺 Youtube | https://t.co/xIOuscchxi #VamosEspaña | #Catar2022 https://t.co/4w5DpShNGP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

El 'viaje de fin de curso' de España a Qatar. Así ha definido el seleccionador la experiencia que van a vivir sus futbolistas en el Mundial, el primero para muchos de ellos: "El tiempo dirá si somos los mejores, ahora toca empezar este 'viaje de fin de curso', disfrutar y competir a muerte. No creo que nadie opine que somos una pareja de baile agradable".

Amor incondicional por 'Busi Nadal'. No es un secreto que todos sus entrenadores han considerado siempre a Sergio Busquets como un jugador imprescindible, y Luis Enrique no es la excepción: "¿Hay dudas de que Rafa Nadal es el mejor de la Historia? Pero no sería el primero si lo incluimos en un ránking actual. A Busquets le pasa lo mismo. Si nos partimos y jugamos a balonazos, le perdemos, pero con nuestro juego, es el mejor del mundo, es nuestro Rafa Nadal. Mi objetivo es convencer a 'Busi' de que juegue otro Mundial más".

Ausencias polémicas. Luis Enrique gestionó bien el tema de las ausencias, algunas más sonadas que otras, y reiteró en varias ocasiones que "no es el momento" para hablar de los jugadores que no irán al Mundial: "No es una competición para que se vayan todos los jugadores contentos, es gestión mía y me preocupa cero, aquí hemos venido a rendir, a competir y a representar a nuestro país. De las ausencias, prefiero no opinar, la última duda la despejé anoche".

Luis Enrique gesticula durante la rueda de prensa de presentación de la lista de convocados para el Mundial. Agencia EFE

Qatar como sede del Mundial. Sobre la situación que atraviesa el país árabe, Luis Enrique fue claro y tajante: "No me supone un problema jugar en Qatar. La FIFA lo decidió hace muchos años y se ha preparado de esta manera. Está claro que es un país al que lo envuelven situaciones conflictivas. En mi caso no soy político y no tengo capacidad de decisión. Me centro en el fútbol".

El mejor seleccionador de la Historia del fútbol mundial. Entre risas generalizadas y con la actitud irónica que le caracteriza, Luis Enrique acabó la rueda de prensa restándole presión a sus jugadores: "Dudas ningunas. Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. No puedo tener dudas para transmitir las ideas a los jugadores. Soy el mejor seleccionador de la historia del fútbol mundial. Luego vendrán los palos, pero yo no puedo mostrar dudas".

"Madre mía el titular que os acabo de dar, menudos palos me vais a dar..." finalizó el seleccionador nacional, visiblemente relajado y contento, e incluso bromeando con la prensa, con la que no ha tenido una relación especialmente fluida a lo largo de su carrera. Luis Enrique está más preparado que nunca para el Mundial.

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

La lista de España para el Mundial de Qatar 2022.

Portería: Robert Sánchez, David Raya, Unai Simón.

Defensa: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Aymerick Laporte, Eric García, Pau Torres, Hugo Guillamón, Jordi Alba y José Luis Gayà.

Mediocampo: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Gavi, Marcos Llorente, Carlos Soler y Koke.

Delantera: Pablo Sarabia, Ferrán Torres, Ansu Fati, Nico Williams, Álvaro Morata, Dani Olmo, Jeremy Pino y Marco Asensio.