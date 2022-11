Convocatoria sin demasiadas sorpresas la que anunció el pasado miércoles Didier Deschamps, seleccionador francés, para que la actual y dos veces campeona del mundo acuda a Qatar a intentar revalidar su cetro mundialista. Serán 25 jugadores en total, con el tridente ofensivo Benzema-Mbappé-Griezmann acaparando todas las miradas, en lugar de los 26 como máximo que la FIFA autoriza a cada combinado nacional, siguiendo un patrón que ya estableció Luis Enrique en la pasada Eurocopa con España, cuando dejó dos plazas libres en la convocatoria con la excusa de evitar la presencia de jugadores que quedan excesivamente al margen de las dinámicas de grupo.

Ante sí, Francia tiene una tarea tan complicada como históricamente improbable, ya que únicamente Italia y Brasil han sido capaces de ganar un Mundial y repetir cuatro años después. En el caso italiano, ocurrió entre 1934 y 1938, mientras los brasileños lo hicieron de la mano de Pelé y su generación, entre 1958 y 1962. Con esos precedentes tendrá que lidiar Francia durante el torneo, aunque su experiencia estará marcada también por otro dato de su pasado nada halagüeño para sus intereses: en Korea y Japón, en 2002 y como campeones del mundo, se marcharon a casa inesperadamente antes de tiempo, en fase de grupos. Además, esta ‘maldición’ moderna que ellos inauguraron en el siglo XXI ha perseguido, salvo la excepción de la propia Brasil en 2006, a todos las selecciones campeonas del mundo: Italia en 2010, España en 2014, y Alemania en 2018.

La última oportunidad mundialista de Karim Benzema.

Más allá de cábalas y de supersticiones estadísticas, este Mundial será la gran y última oportunidad internacional de la carrera del principal reclamo de esta convocatoria francesa, el actual Balón de Oro Karim Benzema. El capitán del Real Madrid, ausente estas últimas semanas con molestias por determinar, no es noticia por regresar a una convocatoria con Francia, con la que incluso ganó en 2021, ante España, la UEFA Nations League. Lo es por regresar a jugar un Mundial, una oportunidad que no se le presentaba desde 2014 en Brasil, donde anotó 3 goles para una selección gala que cayó en cuartos de final frente a la eventual campeona, Alemania.

Benzema celebra uno de sus goles en Brasil 2014 junto a Evra, Griezmann y Valbuena. 20minutos

Benzema se perdió la edición sudafricana en 2010, a sus 22 años, después de caerse de la lista de Raymond Domenech ante la falta de continuidad del 'Gato' en el Madrid de Mourinho, aunque en aquella ocasión esquivó la que fue una de las peores actuaciones de Francia en un Mundial, cayendo en fase de grupos con escándalo entre jugadores y cuerpo técnico incluido. En cambio, en Rusia 2018, Karim no hizo acto de presencia por razones muy distintas, y tampoco tuvo la fortuna de formar parte del plantel campeón del mundo aquel año.

Antes, a finales de 2015 y en año de Eurocopa, Benzema fue apartado indefinidamente de la disciplina de la selección francesa al ser imputado judicialmente por 'tentativa de chantaje' con una cinta de vídeo sexual a su compañero en 'Les Bleus', Mathieu Valbuena, por el que fue condenado en 2021 a un año de cárcel y 75.000 euros de multa. Ese mismo año, sin embargo, regresó a una convocatoria francesa justo para la Eurocopa 2020, atrasada por la pandemia, tras resolver en privado sus desavenencias con Deschamps, e inmerso además en la mejor racha de juego de su carrera, que se prolonga hasta la actualidad; y ahora, podrá disputar el segundo (y último) Mundial de su carrera, en busca del único trofeo que le falta.

Grandes ausencias... y la mejor línea ofensiva del Mundial.

Dejando a un lado el caso de Benzema, la convocatoria no consta de ausencias destacables más allá de la de Ferland Mendy, lateral zurdo campeón de Europa con el Real Madrid la pasada campaña, cuyas prestaciones defensivas no han sido suficientes para entrar en la lista, a pesar de la escasez de especialistas en su posición más allá del ex madridista Théo Hernández (Milán). Además, son fundamentales las bajas por lesión de Paul Pogba y de N’Golo Kanté, el mediocampo titular de la Francia campeona del mundo en 2018, lo que pone en un aprieto a Deschamps a la hora de configurar un centro del campo capaz de ofrecer la misma solidez y cohesión.

𝙇𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour

𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RpQ0ddN3he — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2022

Aun así, Francia sigue presentando un equipo plagado de estrellas y favorito a todo. En portería, el capitán Hugo Lloris (Tottenham) estará acompañado por el veterano Mandanda (Rennes) y por Aréola (West Ham). En línea defensiva, Deschamps ha convocado a 9 jugadores, pero destacó en rueda de prensa que volverá a jugar con sistema de 4 defensas, a elegir entre Varane (M. United), Kimpembe (PSG), Lucas Hernández (Bayern), Théo Hernández (Milán), Upamecano (Bayern), Konaté (Liverpool), Pavard (Bayern), Koundé (Barcelona) y Saliba (Arsenal).

La nómina francesa de centrocampistas es lo que más cambia debido a las ausencias ya mencionadas de Pogba y Kanté. Aurélien Tchouaméni, el pivote defensivo del Real Madrid llegado este verano por 80 millones de euros desde el Mónaco, es su heredero natural por progresión y proyección, y comandará la sala de máquinas francesa junto a su compañero madridista Eduardo Camavinga (Real Madrid), que recibió la noticia el día de su veinte cumpleños, además de Rabiot (Juventus), Veretout (Marsella), Fofana (Mónaco) y Guendouzi (Marsella).

En ataque, finalmente, fuegos artificiales. Junto a Brasil, probablemente la selección con mayor potencial ofensivo. Se trata de un equipo que aglomera talentos como Benzema (Real Madrid), Mbappé (PSG), Griezmann (Atlético de Madrid), Coman (Bayern), Dembélé (Barcelona), Nkunku (RB Leipzig) y Giroud (Milan), lo que se convertirá en un quebradero de cabeza para Deschamps a la hora de definir el once titular, pero una bendición cuando Francia se encuentre verdaderos desafíos delante. Mucha variedad y muchas alternativas y soluciones para cualquier tipo de rival y de partido, además de la magia del que será el tridente titular: Benzema-Mbappé-Griezmann.

12 campeones del mundo no viajarán a Qatar.

En total, serán 25 los futbolistas que defenderán los intereses franceses en la Copa del Mundo, pero otros 12 de ellos, además, no tendrán la opción de defender el Mundial que ganaron en Rusia en 2018. Entre ellos, lógicamente, los lesionados Kanté y Pogba, pero también una lista interesante de nombres propios de la Liga española, como el bético Fekir o el atlético Lemar. Tampoco estará Benjamin Mendy, apartado del Manchester City y del fútbol en general tras verse inmerso en múltiples investigaciones judiciales por presuntas violaciones.

Además, los campeones mundialistas en 2018 Matuidi (Inter de Miami), N’Zonzi (Al-Rayyan qatarí), Rami (Troyes), Sidibé (AEK), Thauvin (Tigres), Tolisso (Lyon) y Umtiti (Lecce) tampoco formarán parte de la expedición, retirados en su gran mayoría de la élite del fútbol mundial salvo el caso de Corentin Tolisso.