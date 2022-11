Terror a las lesiones antes del Mundial de Qatar 2022: Karim Benzema se reserva y Mbappé sigue sus pasos

Apenas quedan dos semanas para el arranque del Mundial de Qatar, una cita mundialista atípica por estar en mitad de la temporada, y que está llevando a las grandes estrellas a tomar muchas precauciones. Así lo ha hecho Benzema, que no parece que vaya a ser convocado por Ancelotti en los dos próximos partidos, unos pasos que también estaría siguiendo su compatriota Mbappé.

La lista de grandes nombres que no disputarán la Copa del Mundo sigue creciendo a medida que se acerca el arranque de la competición, y los que aún siguen en condiciones no quieren asumir más riesgos de la cuenta. Pogba, Timo Werner, Araújo... son muchos los que han tenido que renunciar, y los que siguen en condiciones no quieren seguir aumentando el listado de ausencias.

Hay una selección en concreto que llega con bastantes ausencias clave a la cita, Francia. El combinado galo dirigido por Didier Deschamps aterrizará en Qatar con un 'boquete' en la medular, Pogba y Kanté están fuera de combate, y no quieren sustos de última hora. Ello, combinado al gran deseo de los futbolistas de representar a su país, ha dado lugar a estrategias conservadoras como las de Benzema y Mbappé.

Tal y como anunció Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido ante el Rayo Vallecano, el delantero galo no se vestirá de blanco ni este lunes ni el jueves, cuando se celebrará la última jornada de LaLiga antes del Mundial de Qatar. "No juega porque no puede. Su baja nos ha permitido explotar la calidad de jugadores como Vinícius, Rodrygo, Valverde... Pero le vamos a necesitar después del Mundial", sentenció tajante el italiano.

Algo parecido ha pasado con Mbappé, otro de los imprescindibles de Deschamps, que sintió un pinchazo en el minuto 85 del partido entre el PSG y el Lorient. El '7' de los parisinos abandonó el césped, pero fuentes del club acabaron con las especulaciones señalando al sobreesfuerzo. No parece que el exjugador del Mónaco vaya a volver a vestirse de corto hasta el Mundial.

Messi también opta por el descanso

En ese mismo partido ante el Lorient no compareció Messi, una ausencia justificada por una inflamación del tendón de Aquiles a falta de una semana para el inicio de la concentración de la albiceleste. Para ese encuentro también fueron baja Keylor Navas, Kimpembe y Fabián Ruiz.