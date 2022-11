Lewandowski explica su polémico gesto tras ser expulsado: "Era para Xavi, no para el árbitro"

Robert Lewandowski quiso explicar este miércoles, tras recibir la Bota de Oro como mejor goleador de Europa la pasada temporada, su gesto tocándose con el dedo la nariz tras ser expulsado por Gil Manzano en el partido del Barça en El Sadar. El polaco aseguró que no iba dirigido al colegiado, sino que era para Xavi Hernández.

"Sobre el gesto, es algo hasta divertido porque la semana pasada estuve hablando con el técnico, con Xavi, de que en el futuro podía suceder que viera una amarilla y me tuviera que ir (expulsado) por otra amarilla, y que sería duro. Tenía ese feeling de que podía pasar. Y tras lo sucedido le hice este gesto a Xavi, no al árbitro, es una gran diferencia. Era como decir 'lo que hablamos, hoy ha sucedido'", explicó Lewandowski a la prensa.

"Esa es mi historia, mi sensación era esa, de que lo que hablamos en su día podía pasar y que había pasado. Pero desafortunadamente, fue mi culpa en las faltas y ver las amarillas. Pero el gesto fue para Xavi, porque hablamos de ello", insistió el polaco.

"El gesto fue para mi entrenador, no para el árbitro. No es que estuviera diciendo nada al árbitro ni de cachondeo, es lo que he dicho de que tenía la sensación de que iba a suceder lo comentado esa noche. No era para el árbitro", reiteró para dejar clara su versión. De momento, se perderá el derbi contra el RCD Espanyol, al regreso del Mundial, pero podría ser sancionado hasta con 3 partidos.