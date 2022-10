A sus cuarenta y tantos años, Miguel Heras se planta en la línea de salida, minutos antes de cortar la cinta, y los chavalitos a su alrededor le miran con una mezcla de temor y respeto. Lo infunde y lo merece tras muchos años en la cima del trail running español y mundial. Y quiere más; en apenas unas horas comenzará a disputar una histórica que regresa, una vez apagada la pandemia y sofocado el volcán, Transvulcania by UTMB, y Miguel parte como uno de sus grandes favoritos, apenas unos días después de ganar en Sanabria, apenas unos días después de conquistar Ultra Pirineu. Y pese a todo, la humildad encabeza cada una de sus frases durante una conversación que debería ser ilimitada, por todo lo que cuenta y enseña.

¿Qué espera de Transvulcania?

Llego un poquito justo de recuperación, pero ha caído así. Las expectativas no lo sé, depende un poco de cómo sienta las piernas. Lo que sé es que saldré a darlo todo y ya está.

¿Qué estrategia se sigue en una carrera como esta?

Depende de cómo vaya la gente de delante. Está claro que hay que dejar fuerzas para el final porque la bajada merma mucho y luego hay una subida que te puede hacer petar o ganar.

¿Las piernas qué le dicen?

Qué no van a estar frescas, pero a veces eso viene bien para salir con más calma y con menos chispa, y así te quedan más fuerzas para el final.

¿Esperaba estar tan bien estos meses ganando todas las carreras?

No sé, bueno, si me encuentro bien salgo a tope y aprieto, pero en las carreras nunca se sabe. Ahora me está saliendo todo muy bien, pero también te puede ir mal cuando menos te lo esperas. El cuerpo es una incógnita.

Cuando descansa... ¿cuánto es el tiempo máximo que puede estar sin pisar la montaña?

Yo vivo en la montaña, es imposible. Salgo a diario y si descanso es porque estoy reventado o no tengo tiempo.

¿Y dónde encuentra la motivación para entrenar cada día?

Hay que levantarse, hay que entrenar. El otro día vi un corto de Kipchoge en el que decía que la libertad te la da la disciplina, no podemos depender de lo que nos apetece, es disciplina. La gente más libre es la que tiene más disciplina.

¿Y a usted la montaña que le da?

La montaña me lo da todo, paz, libertad.

La motivación le sobra por lo que veo...

Sí, tengo mucha y con los años más, porque ahora los objetivos son más inalcanzables con tanta gente joven, por lo que tienes que motivarte más.