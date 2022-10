Carlo Ancelotti: "En 30 años de carrera solo dos jugadores me han dicho que mejor que no los pusiese..."

Siete jornadas de Liga sin dejar la portería a cero provocaron que Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, admitiese que su equipo tiene "que defender mejor", en un pensamiento que comparte el vestuario consciente de que fue una de las claves del éxito de la pasada temporada para ganar tres títulos.

"El aspecto psicológico es muy importante en el fútbol de hoy y es el que menos me preocupa porque este equipo ha demostrado en los últimos tiempos que es muy fuerte. A veces tenemos que defender mejor, es lo que pensamos todo, no es solo mi pensamiento, es del equipo que cuando hacemos una evaluación juntos piensan lo mismo. Tenemos que defender mejor", aseguró.

Y como es habitual en Ancelotti, realizó un análisis sincero de lo que ha provocado que su equipo haya perdido estabilidad defensiva esta temporada. "El aspecto defensivo en este equipo es muy importante, ha sido la llave del éxito el año pasado y lo puede ser este año. Tenemos que estar más focalizados".

"Rüdiger sabe que es muy importante para nosotros"

"Lo hemos hecho bien pero no lo suficiente como necesitamos. El compromiso colectivo de todos es importante. Es verdad que últimamente hemos perdido duelos y no siempre el equipo ha estado compacto. No es una relajación general, son momentos que pasan. Haberlo hecho muy bien en ataque sin Karim puede invitar a pensar que nos vale solo con lo ofensivo y el fútbol actual no es así", añadió.

Analizando a su defensa, centrado en los centrales, 'Carletto' dio importancia a Antonio Rüdiger y aunque no incluyó a Nacho Fernández entre los jugadores de talla mundial, avanzó que tendrá más minutos en los próximos partidos.

"Rüdiger sabe que es muy importante para nosotros, es un central de clase mundial como Militao y Alaba, también tenemos a Nacho que está jugando menos. La competencia en el Real Madrid es muy grande. Teniendo tres de nivel mundial y Nacho que siempre ha cumplido cuando ha jugado y ha estado bien. Ha descansado más que los otros pero puede ser que en el futuro tenga más minutos", afirmó.

También entiende el entrenador italiano que "son momentos que pasan en el fútbol", rachas que llegan provocadas por situaciones del juego. "El hecho de que no salen bien las cosas en ataque cuando tienes el balón te deja un poco vago en aspectos defensivos pero tenemos una defensa muy fuerte, individual y colectivamente".

Y recordó que cuando su Real Madrid ha defendido en bloque bajo, ha logrado victorias importantes. "El equipo ha mostrado muchas veces que cuando se pone atrás concentrado es difícil hacernos goles".

Ante el Getafe advirtió que para ganar en el Coliseum Alfonso Pérez deben "sacar lo mejor" y recordó "las dificultades" de la pasada temporada. "El Getafe no ha empezado tan bien esta temporada pero en los últimos partidos ha vuelto a jugar con intensidad y organización. Ganar allí no es fácil, nos va a costar pero tenemos la confianza de sacar lo mejor".

El cansancio y los jugadores

Sin descartar aún a Karim Benzema, con leves molestias musculares tras jugar dos partidos seguidos desde su reaparición, Ancelotti reflexionó sobre la dificultad que tiene un técnico para detectar el cansancio en sus jugadores jugando cada tres días y sin entrenamientos de alta intensidad para valorar el estado.

"Conociendo al jugador, en general, siempre quiere jugar. Para nosotros es importante evaluar bien el cansancio jugando cada tres días. En ese sentido el jugador no es sincero, aunque esté cansado dice que se encuentra bien y lo que él piensa es lo más importante. No ser sincero, cuesta lesiones".

"Prefiero un jugador que me dice que está cansado y que quiere parar pero en 30 años de carrera solo dos jugadores me dijeron que mejor que no los pusiese, fueron Pepe en una final de Champions y Seedorf en un partido de Liga", desveló.

Un Real Madrid con varias caras

Defendió Ancelotti que su equipo no tiene que mostrar un solo estilo de juego y desea que tenga varias identidades en funciones de los rivales y el tipo de partido que se le presenta. "El partido ante Getafe siempre es complicado, es un equipo que lucha, bien organizado atrás que no deja espacio para moverte".

"Quiero un Real Madrid que no tiene una sola identidad, hay partidos que piden una presión adelantada para tener el control del juego y otros que con bloque bajo ganas ventaja. No vamos a ver una sola identidad, no me gusta un equipo con una sola identidad", dijo.

Por último, se negó a hablar de Erling Haaland, y dejó en manos de Toni Kroos su continuidad en el Real Madrid desde la próxima temporada.

"Kroos físicamente está muy bien, siempre se entrena bien con una sonrisa en la cara, nunca se enfada ni siente la presión de los partidos. Me parece raro cuando me dice que no está nervioso antes de los partidos. La renovación está en su mano, si quiere renovar todo el madridismo estará feliz".