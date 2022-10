Julen Lopetegui esquiva las polémicas en su despedida: "Aquí va a haber un sevillista más de por vida"

Julen Lopetegui ha cerrado oficialmente una etapa que "ha calado en su corazón". El Sevilla, tras cesarle este miércoles minutos después del partido ante el Dortmund, ha querido hacerle una despedida homenaje en la que el técnico no ha tenido malas palabras para nadie, solo agradecimientos.

Tras 170 partidos dirigiendo al equipo andaluz, el entrenador vasco tuvo que hacer frente a un momento amargo: una derrota más en Champions, en esta ocasión ante el Borussia Dortmund (1-4) y minutos después afrontar el comunicado de su cese oficial como técnico del club sevillista.

La realidad es que los resultados no acompañaban esta temporada al Sevilla: en la máxima competición acumulan ya dos derrotas y un empate y en LaLiga solo han conseguido cinco puntos, rozando los puestos de descenso.

Tras un vídeo en el que el club ha homenajeado al entrenador y a su etapa en el club sevillista, Lopetegui ha comenzado su despedida diciendo que "no soy capaz de hacer papelitos. Agradezco este homenaje que me voy a llevar para siempre".

El ya exentrenador del equipo andaluz ha afirmado que "no me sale otro sentimiento que el de agradecer, desear lo mejor del mundo a mi club, porque siempre va a ser mi club y a mi gente, que siempre vais a ser mi gente".

Las palabras bonitas hacia el Sevilla no han cesado en todo el acto, ya que el vasco ha proclamado que siempre será fiel al club: "Aquí va a haber un sevillista más de por vida".

"La etapa que más ha calado en mi corazón"

Cuando le han preguntado qué momento deportivo ha sido el más especial, le hizo un guiño al club: "Me quedo con el respeto y cariño de la gente del club".

Sobre si su etapa en el Sevilla ha sido la mejor como entrenador, Lopetegui ha contestado con cariño: "Es la etapa que más ha calado en mi corazón".

Este miércoles vivió un momento muy duro, tras la derrota y su cese, y el entrenado ha confesado que fue "complicado, deportivamente y por el contexto. No ha sido fácil".

Volver al Sevilla: "Y por qué no?

La salida del técnico ha sido muy polémica, pero faltaba por saber qué le había parecido a él: "Las cosas no las puede elegir, hay que adaptarse a las circunstancias, puedes elegir como reaccionas y convives en ese escenario".

Pese a todo, el vasco no cierra la puerta al Sevilla en un futuro: "¿Y por qué no? No sé si se volverán a encontrar nuestros caminos".