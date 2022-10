Guardiola: "Haaland no tiene cláusula de rescisión ni para el Madrid ni para nadie"

Hace dos días salió a luz que Erling Haaland tenía una cláusula en su contrato que daría preferencia al Real Madrid para ficharle dentro de dos años. Su actual entrenador, Pep Guardiola, habló este miércoles en la rueda de prensa sobre esta noticia: "No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo".

Además, el técnico añadió: "Tengo la sensación de que es increíblemente feliz aquí".

La polémica noticia la dio Fernando Sanz, exjugador del Real Madrid y expresidente del Málaga, en El Chiringuito, donde afirmó que "Erling Haaland tiene cláusula de salida en 2024 para ir al Real Madrid".

Por qué cambió al Haaland en el partido

Estas palabras tuvieron lugar tras el partido entre el Manchester City y el Copenhague, en el que el equipo inglés goleó al conjunto danés (5-0). El delantero noruego marcó dos goles y fue sustituido durante el encuentro y el técnico catalán ha explicado el por qué de esta decisión: "Juega muchos minutos, el juego estaba bajo control y Cole Palmer es un excelente jugador y tenía muchas ganas de jugar. Si el juego hubiera estado apretado, Erling hubiera continuado".

Sobre si esta decisión se debe a que quiere que sus jugadores descasen, Guardiola es tajante: "No se trata de dar descanso a los jugadores. Tenemos una plantilla de 20 jugadores, si juegas solo con 11, no tienes 20 jugadores. Los otros, cuando los necesitas, no funcionan".