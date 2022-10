El Atlético se enfrenta a sus miedos... y a Jutglà, el jugador revelación

Una derrota algo inesperada ante el Bayer en Leverkusen ha convertido el partido ante el Brujas en un duelo de vital importancia para el Atlético. El conjunto belga es el sorprendente líder del Grupo C de la Champions y amenaza a los de Simeone aferrado a su gran estrella: el español Ferran Jutglà, una de las grandes revelaciones del fútbol europeo desde su modesto equipo.

Los tiempos en los que el conjunto rojiblanco se clasificaba para los octavos sin demasiados apuros parecen cosa del pasado. Ya el año pasado sufrió hasta lograr el billete en un partido a vida o muerte en Oporto, y en esta edición no parece que vaya a ser demasiado distinto el camino.

Jutglà es el gran peligro para el Atlético. El delantero catalán ya tuvo minutos el año pasado en el Barça, pero los fichajes estelares azulgranas le cortaron el camino. Así, el español no lo dudo: hizo las maletas rumbo a Bélgica y las cosas no le pueden estar yendo mejor, pues ya ha firmado seis goles y nueve asistencias en el campeonato nacional y también ‘mojó’ en la Champions al marcar uno de los goles en el sorprendente 0-4 que el Brujas le infligió al Oporto en tierras portuguesas.

"Una adaptación rápida o no depende de muchos factores. Antes de venir aquí estudié inglés para venir preparado y para saber un poco de idioma, porque era lo fundamental. Después, me preparé también lo físico, para estar mentalizado de que iba a estar aquí solo, fuera de casa, que era otra metodología porque aquí en Bélgica es distinta", explica Ferran Jutglà sobre su gran puesta en escena en un nuevo equipo y un nuevo país.

Llegaba el Atlético con dudas, pero la vuelta del parón de vacaciones no pudo venirle mejor. Visitaba un campo tan duro como el Sánchez-Pizjuán, pero ante un Sevilla en su peor momento. Así, el 0-2 final le vino perfecto a los rojiblancos para olvidar sus dudas y su irregular inicio de temporada. Eso sí, en la Champions, hay poco margen de error, y parte ya se gastó en Leverkusen: un empate ante el Brujas dejaría todo demasiado apretado, una derrota dejaría a los de Simeone en una delicadísima situación.

El técnico argentino sabe de la importancia del choque y avisa de las cualidades del rival: no quiere confianzas. "Es un rival siempre difícil en su campo, con mucho empuje de su gente y cuenta con un grandísimo entrenador a día de hoy con un estilo muy bueno de juego, con mucho dinamismo, presión y un estilo ofensivo con mucha gente en campo rival. Eso le ha generado ganar tres ligas consecutivas y seguir compitiendo en la Champions, hacer cuatro goles en Oporto dice que su estilo es muy, muy bueno", advirtió el Cholo.

Aunque de lo que no quiso dar pistas es sobre el sistema que usará: "Vamos camino de los 11 años y creo no recordar partido donde no hayamos cambiado de sistema durante el partido o de partido a partido", dijo con misterio.