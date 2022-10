Lorena Torres, la clave del éxito de La Familia: "Dejé uno de los clubs más importantes del mundo por una cuestión sexista y machista"

Detrás de los grandes hitos de la historia del deporte puede haber una genialidad en el último segundo, un episodio de fortuna, la aparición estelar de un deportista desconocido... pero lo que nunca falta es trabajo, mucho trabajo de muchas personas 'anónimas' que reman en la misma dirección y que son fundamentales para que el rostro famoso levante la copa.

Lo curioso es que, entre estos tramoyistas del éxito, también hay grandes estrellas que normalmente no acaparan titulares, como Lorena Torres (Ibiza, 1981), la líder del equipo de preparación física que ha construido desde abajo la última gran gesta del deporte español, la conquista del Eurobasket de 2022.

Las historia de Lorena tiene muchos episodios antes de llegar a este último en el que posa con la medalla de oro del campeonato europeo de baloncesto, algunos con retos que parecían insalvables, como cuenta en esta entrevista a 20 Minutos. Movida por una innata pasión por el deporte empezó siendo nadadora de sincronizada de alto rendimiento, un sueño frustrado que lejos de hundirla la llevó a convertirse una de las mayores profesionales del rendimiento deportivo del planeta, ahora deseada por las grandes estrellas del deporte mundial.

Fue parte de una cantera de la que luego salió una de las mejores generaciones de natación sincronizada de la historia (entrenó con estrellas como Gemma Mengual), ¿qué aprendió del deporte de alto rendimiento que haya extrapolado a su actual profesión?Pues seguramente muchas cosas, yo creo que lo que destacaría de mi etapa deportiva adolescente son los valores del deporte. A lo largo de mi vida la disciplina ha sido un valor superimportante, también el compañerismo, el sacrificio... forman parte de mi personalidad y, por lo tanto, de mi carrera profesional.

¿Cómo fue el momento en el que abandonó su sueño?, ¿qué le pasó por la cabeza entonces?La primera parte fue un poco traumática, porque dejar el deporte siempre da mucho miedo, sobre todo cuando has tenido ilusiones de aspirar a algo importante. Yo me di cuenta de que no iba a formar parte de esa superélite y entonces empiezas a pasarlo mal, ya no corres tan rápido como las demás, no estás tan ágil... cuando tú ves que ya no estás ahí es doloroso.

Sin embargo, en el momento en que decido dejar el deporte lo tengo superclaro y creo que, la verdad, soy así muy en todas las facetas de mi vida. Fui a hablar con mi entrenadora y le dije: 'no voy a empezar la temporada'. Nunca me arrepentí.

¿Sentía que en ese equipo de nadadoras faltaba la figura de un preparador físico como es usted ahora?Totalmente, me cuestionaba por qué estábamos haciendo los ejercicios que hacíamos, por qué estábamos entrando tanto la fuerza, por qué no teníamos un experto de técnicas de respiración... Yo siempre he sido muy curiosa, muy inquieta y bastante crítica. Siempre me he planteado la pregunta: '¿cómo podemos hacerlo mejor?', y yo veía que faltaba mucho conocimiento de base.

¿Tenía alguna idea de por donde iba a ir su futuro después de dejar la natación sincronizada?Bueno, yo tenía claro que me iba a dedicar al deporte, pero no sabía como... De hecho, cuando dejo la sincronizada y me pongo a estudiar INEF es porque quería ser la siguiente seleccionadora nacional de sincronizada el resto de mi vida. En realidad no sabía qué iba a pasar con mi vida, pero en ese momento quería estudiar la carrera.

Luego acaba sus estudios y tiene la primera experienciacon Marta Marrero en el tenis profesional, ¿Le cuesta mucho ese cambio de deporte?, ¿es muy difícil en su profesión hacer ese cambio?Cuando ya vi que no iba a ser la siguiente seleccionadora de sincronizada, porque no quería, decidí que iba a ser algo que hace 20 años no existía, lo que yo soy ahora (una figura completa que supera la concepción de preparadora física, su cargo en la NBA era el de Directora de Rendimiento). Yo era preparadora física, y serlo de deportes diferentes es factible porque si tienes una buena base y has estudiado, se puede hacer.



El tenis parecía el paso definitivo, pero llegan los cambios y una época algo amarga en el FC Barcelona, ¿no? Después trabajé en el CAR de Sant Cugat muchos años donde empecé con el tenis y seguí con el golf casi cinco años... También di algunas clases en la universidad, me interesó mucho el tema académico, y luego llegó la llamada del Barça.

En esa época tenía 30 años, o sea, ya no era una chavalilla que acaba la carrera, tenía un doctorado y llevaba diez años de experiencia. Allí empiezo en la cantera con el junior y todo muy bien. Sin embargo, empecé a ver que a nivel institucional algo pasaba porque gente que estaba por encima de mí promocionaba a gente que no conectaba igual con el deportista, ni tenía doctorados, ni había acabado la carrera.

Entonces llegó un momento que me frustré mucho porque me dijeron que no iba a llegar al primer equipo porque siendo mujer era muy difícil, y que no tenía sentido para ellos (sus superiores) promocioname a nivel de organigrama. Aguante un año y al siguiente, pues dije, 'no voy a empezar la temporada'.

¿Cómo afronta ese momento?Es muy duro porque yo, que todavía no había triunfado en mi carrera a mis 30 años, tuve que dejar de trabajar en uno de los clubs deportivos más importantes del mundo por una cuestión sexista y machista. Yo entonces sabía que no podía decir nada porque me cerraba puertas al futuro. Es muy duro ser mujer y tener que lidiar con cosas que no puedes decir, son muy pocos los casos, seguro, de mujeres que hablan abiertamente de las dificultades que tienen a nivel profesional en el deporte profesional masculino.



Entonces le llama Ona Carbonell para preparar los Juegos de Río ¿Cómo afronta esta vuelta a la natación sincronizada? ¿Se sentía algo reacia a volver a la natación?No, porque a mí me llama la Federación, pero a mí quién me quiere es Ona, que es como una hija o una hermana, por edad, para mí (risas). Siempre hemos tenido relación y cuando me llama para decirme 'quiero que me ayudes' le dije: 'vamos a muerte'. Yo no iba a trabajar en la sincronizada de equipo a tiempo completo, yo iba a ponerme de preparadora física de una deportista medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres que iba a luchar por otra. Me apetecía.

Lorena Torrres durante la celebración de Eurobasket ALBERTO NEVADO

Y después llega la gran oportunidad de la NBA ¿Este es su mayor reto?Yo no sé cómo lo hice porque no tenía nada a mi favor: era extranjera, el inglés no es mi lengua materna, tenía acento español, era mujer y no había jugado al basket en mi vida (risas)... Pero lo bueno de Estados Unidos es que si alguien ve valor en ti y te dan la oportunidad, tienes la posibilidad de demostrar que vales. Fue un cambio muy 'heavy', pero fue muy gratificante porque en todo momento en Estados Unidos me he sentido valorada y aquí no.



¿Cree que allí tuvo posibilidades de aprendizaje que no habría tenido aquí?Absolutamente. Yo he estado en la NBA en dos superequipazos, aunque en San Antonio Spurs no tuve la sensación que estaba aprendiendo cosas de preparación física, porque me sentía que ya estaba preparada. Pero sí que fue brutal la oportunidad de todo lo que es tema tecnológico y medios, aquí en España no hay recursos, ni siquiera en el fútbol, no se invierte en I+D, no se invierte en tecnología, no se invierte en análisis de datos como allí.

Fue brutal la exposición que yo tuve en San Antonio respecto a empresas, CEOs, reuniones... incluso fui a Apple a hacer una presentación y me dijeron 'te fichamos'. La exposición que tienes a gente muy 'top', a tecnología, aplicaciones, herramientas, medios. Eso fue brutal y era imposible que me lo diera España.

Sin embargo, vuelve a España de la mano de Sergio Scariolo, alguien que conocía bien la importancia de la figura de un director de rendimiento (su cargo en Estados Unidos) en un vestuario por su experiencia en la NBA ¿Es muy diferente trabajar con la selección?Es diferente porque nosotros trabajamos en cápsulas, que son las ventanas de diez días que nos sirven para construir para la competición importante de verano. Entonces pasas de ventanas de selecciones muy pequeñas a la concentración principal, que es mucha interacción con los jugadores en un tiempo relativamente corto. La preparación es completamente diferente respecto a la del club, donde estás semana tras semana y puedes conectar de manera diferente con la gente, pero las cosas cortas también son más intensas.



Y ganar... ¿También es diferente con la selección?Yo siempre diré que ganar mola, da igual con quién (risas). Ganar con el club o ganar con la selección me parece increíble porque es tan difícil... pero lo que ha sido diferente con la selección es la respuesta de la gente, al final es un país entero felicitándote.

La sensación de que te escriba la gente, por ejemplo, jugadores de fútbol que te dicen 'yo nunca veo el basket y os estoy viendo'... No sé, ha sido como que desde dentro parecía que fuera se estaba vibrando mucho con nosotros, entonces eso ha sido muy guay, muy bonito.

¿Cómo se prepara a un equipo de jugadores que antes de empezar la competición no hace más que recibir mensajes de desconfianza?Nosotros estábamos un poco ajenos a eso, es decir, éramos realistas, pero si no íbamos a salir a jugar para qué ir a entrenar, ¿sabes? Ha sido una preparación durísima, los chicos han trabajado mucho desde el primer día, no ha sido casualidad. ¿Que hemos tenido suerte porque otros equipos han ido cayendo? Bueno, siempre hay un componente de suerte, ¿no?



¿Cuánto de psicología tiene su labor en un vestuario?Muchísima porque lo primero de todo, antes de que el jugador tenga que hacer pesas porque se lo digas tú, es que confíe en ti. La parte de acercamiento para que el jugador crea es muy importante, eso en cuanto a la relación con el jugador, es la psicología sin ser psicóloga de ganarte al jugador.

Y luego, de cara a ellos, es importantísimo el trabajo mental, porque la confianza, las ganas, el empuje, la camaradería entre los jugadores.... eso es lo que se trabaja y es muy importante. Un ejemplo claro es el de esta selección de jugadores que han ganado el Eurobasket sin ser los más fuertes o los más rápidos.

Lorena Torres con el trofeo en Berlín ALBERTO NEVADO

¿Alguna anécdota que se pueda contar de esa preparación?Bueno, yo creo que yo creo ellos lo han dicho públicamente... Diría que la anécdota es que este equipo ha sido una piña por jugar entre ellos a la pocha (ya mítico juego en la Familia), por tener algo que les unía, que no era el baloncesto. No sé si alguno dijo un día en el bus 'viva la pocha' o algo así (risas), es el símbolo que demostraba que eran uno.



¿Seguirá ligada a 'La Familia'? ¿Cómo se plantea el futuro?Yo ahora soy un poco como una consultora, como una trabajadora independiente. You First es uno de los proyectos que tengo, la Federación es otro de los proyectos, le llevo toda la preparación física a un jugador NBA, siempre doy conferencias, tengo otra idea en camino... Pero ahora que no estoy en una entidad, You First y la Federación son los dos proyectos más grandes que tengo.