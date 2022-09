Una victoria así sabe mejor: tremendo triple ganador del CB Granada a falta de dos segundos

Carplus Fuenlabrada y Coviran Granada protagonizaron uno de los mejores partidos en el regreso de la Liga Endesa de baloncesto. Los andaluces vencieron por 81-83 en un partido que se resolvió, literalmente, en los últimos segundos.

Con el 'Fuela' por delante en el marcador, el equipo visitante movió el balón en la que sería su última posesión. Cuando Luke Maye se hizo con ella, clavó un triple que dio al Granada la primera victoria de su historia en la ACB.

La primera jornada de la Liga Endesa 22/23 deja para este viernes cuatro duelos. Gran Canaria vs Barça, Baskonia vs Unicaja, Betis vs Valencia y Joventut vs Bilbao Basket cerrarán el estreno de la liga de baloncesto.