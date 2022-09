Didier Deschamps ejerce de apagafuegos en la selección francesa: "La atmósfera es la que es"

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, aseguró este miércoles que el tenso ambiente alrededor de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) no le afecta y dijo tener un papel de mediación en el cambio del reparto de los derechos de imagen, una demanda liderada por la estrella del combinado, Kylian Mbappé.

"La atmósfera es que la que es. Me centro en lo que pasa dentro. Me creáis o no, estoy cortado del mundo exterior y lo que me interesa es lo que veo de mis jugadores", dijo Deschamps la víspera del partido de la Liga de Naciones contra Austria.

El técnico había sido cuestionado sobre el ambiente enrarecido de la selección por el chantaje a Paul Pogba, la polémica por el reparto de los derechos de imagen, y la inspección a la FFF ordenada por el Gobierno francés por sospechas de acoso sexual y moral en el seno de la institución destapados por la revista So Foot. El presidente de la FFF, Noel Le Graet, estaría implicado en el envío de mensajes de connotación sexual a tres subordinadas.

"Vinimos a la concentración el domingo para preparar la llegada de los jugadores. El comienzo de la concentración ha sido serio y con buen humor (...) Mi objetivo es deportivo, es mi área, y los jugadores están allí para eso mismo", ahondó Deschamps.

Otro asunto que sacude a la selección es el reparto de los derechos de imagen. Kylian Mbappé lleva tiempo reclamando un nuevo acuerdo que tenga en cuenta la opinión de los jugadores a la hora de escoger un determinado patrocinio, para evitar que su imagen se asocie, por ejemplo, con empresas de comida rápida.

Mbappé, quien presionó diciendo que se iba a ausentar de la sesión publicitaria de este martes, ganó el pulso a la FFF y consiguió un compromiso para mudar ese reparto. Otros pilares de la selección como Raphael Varane y Hugo Lloris apoyan la lucha del jugador del PSG.

"Es un combate de hace mucho tiempo (los derechos de imagen). Lo importante es que los intereses de unos y otros se tengan en cuenta. Yo estoy para que los intereses de los jugadores y la institución sean tenidos en cuenta, que todo el mundo encuentre su lugar, también los patrocinadores, que son indispensables", señaló.

Deschamps habla de Tchouaméni y del Real Madrid

En lo deportivo, Deschamps coincidió con Varane en elogiar la evolución de Aurélien Tchouaméni y aseguró no estar sorprendido de la rápida adaptación del medio del Real Madrid. "Tiene el potencial físico, técnico y mental", certificó el seleccionador francés, quien también alabó a Ferland Mendy, lateral zurdo del Real Madrid