Concluido en España el debate sobre la nacionalización exprés de Lorenzo Brown para jugar con la selección española de baloncesto, con la que jugó un Eurobasket superlativo, la polémica ha vuelto a reabrirse.

Las críticas llegaron esta vez en boca de Pablo Prigioni, leyenda del baloncesto argentino y seleccionador de la albiceleste, que no se cortó: "Prefiero perder con gente nuestra -de Argentina- que intentar ganar con una persona que no sea argentina. Mientras yo esté en la Selección no vamos a nacionalizar a nadie". Prigioni fue más allá en su diatriba: "La selección es lo más puro que hay, ya tenemos clubes para hacer fichajes".

Por último, Prigioni comparó los sentimientos hacia la camiseta española de Brown comparados con la de otros jugadores españoles: "No creo que sienta la camiseta como Rudy o Llull".

Por el momento, nadie del equipo español ha salido a contestar a Prigioni, que ha reabierto un debate y una polémica que parecía ya finiquitada.