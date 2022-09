Qué es la fisiogenómica, la técnica que usan los deportistas de élite para recuperarse

Los deportistas de élite recurren a diferentes tratamientos a la hora de recuperarse de lesiones, sobre todo mediante técnicas de fisioterapia. En este sentido, la nutrición también juega un papel fundamental a la hora de mejorar y reducir las patologías musculares o las lesiones. Y uno de los métodos es la fisiogenómica, a la que han recurrido ya algunos futbolistas élite, como Dani Carvajal o Rodrygo Goes, tal y como detallan en el diario Marca.

"Hace muchos años empezamos a utilizar la nutrición para mejorar síntomas adversos de salud. No lo hacíamos con ningún nombre en concreto, sino que simplemente intentábamos mejorar las patologías propias de la fisioterapia de manera más eficiente", explica Itziar González de Arriba, creadora del concepto de Fisiogenómica, que une la fisioterapia, la osteopatía, la nutrición terapéutica y la nutrigenómica.

"Un tratamiento manual puede no mejorar el dolor"

De tal manera, añade la experta, se encontraban con patologías que no se solucionaban con técnicas manuales. "Por poner un ejemplo, existen múltiples de dolores referidos, sobre todo a la espalda. Si un paciente acude a nosotros con dolor en la zona de la escápula izquierda, y el origen de ese dolor es una gastritis o una disfunción de la vesícula, un tratamiento manual de la escápula puede no mejorar el dolor, pero una dieta que alivie la gastritis o la vesícula sí lo hará", explica. Este procedimiento recibe el nombre de nutrigenómica, indica.

"Los análisis de genes actuales aún no dan la información necesaria para interpretarlos bien, así que nosotros trabajamos en función de síntomas. Si el síntoma adverso de salud depende de la bioquímica del organismo o un dolor referido, un cambio de alimentos puede modificar la mala expresión genética".

No obstante, esto implica un análisis exhaustivo de cada caso de manera personalizada. "Por muy buenas propiedades que tenga el ajo, si a una persona el ajo le produce dolor de tripa, no le puedo recomendar ajo, y en este caso debo estudiar qué factor es el que hace que le siente mal el ajo", apunta Itziar.

El papel de la dieta en el deporte de élite

En el caso de los deportistas de élite, ¿cómo se aplicaría la nutrición y la fisioterapia en los procesos de recuperación? En primer lugar, explica la especialista, hay que tener en cuenta cuáles son sus síntomas de base, "sobre todos los gastrointestinales" porque "no podemos nutrir a un campeón si su intestino no absorbe lo que come".

Después, hay que tener en cuenta que los deportes de alta intensidad suelen ser más lesivos y es fundamental "controlar el exceso de inflamación con alimentos antiinflamatorios que son distintos para cada persona". El último paso sería fortalecer su rendimiento "aumentando reservas de glucógeno o aumentando la capacidad contráctil y de relajación de la musculatura".

Resulta un trabajo en el que aplican una pauta nutricional en función de cada deportista, "que bien hecho puede llegar a recuperar lesiones crónicas". "Es por esto que me parece imprescindible ser fisioterapeuta para un buen trabajo fisiogenómico".

En este sentido, la dieta tiene un papel crucial en la recuperación de las lesiones en los deportistas. Sin embargo, todavía quedan pasos por seguir para aplicar la fisiogenómica en el deporte de élite. "Para mí lo más importante es que el resto de sanitarios no nos vean como el enemigo" y "creo firmemente que el trabajo multidisciplinar sería clave para conseguir el máximo rendimiento", destaca.